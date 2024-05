VIDEO: Ook Pérez klapt in de muur in VT3 F1 Imola

De tweede rode vlag van de derde Formule 1-training in Imola is een feit. Sergio Pérez stuiterde iets te hard over de kerbstones bij de chicane en stuiterde daar hard tegen de bandenstapels aan. De neus van de RB20 is in ieder geval kapot, de vraag is hoe de rest van de auto deze klap heeft doorstaan. De rode vlag werd korte tijd gezwaaid, waarna het veld met twee minuten te gaan de baan weer op mocht.