Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Monaco

Hoewel Charles Leclerc elk hoekje van het Formule 1-circuit op zijn duimpje kent - hij is immers in het prinsdom opgegroeid - bleven goede resultaten in zijn carrière op de smalle straatjes uit. Nog nooit kwam hij op het podium, laat staan in de buurt van een overwinning. Die vloek is eindelijk doorbroken. De Monegask wist voor een uitzinnig thuispubliek eindelijk succes te boeken en won de race. Hij hield in de race Oscar Piastri achter zich, Carlos Sainz voltooit het podium met een derde plek.

De race was nog maar een paar meter onderweg en het spectaculairste moment van de race was al achter de rug. Sergio Pérez en Kevin Magnussen kwamen met elkaar in aanraking, waarna Nico Hülkenberg door de gespinde Pérez geschept werd en ook uitviel. De crash leverde een hele boel rommel op het circuit en drie compleet afgeschreven F1-auto's op. Het mocht zelfs een wonder heten dat er geen gewonden waren gevallen, want alle drie de coureurs konden ongeschonden uitstappen.

Nog voordat de rode vlag werd gezwaaid, kregen ook de twee Alpines het met elkaar aan de stok. Esteban Ocon sneed Pierre Gasly bij het inkomen van de tunnel af, waardoor de auto van eerstgenoemde even loskwam van de vloer. Nadat de Franse renstal de wagen van Ocon tijdens de rode vlag checkte, was de race voor hem klaar. Een kapotte versnellingsbak deed hem de das om. Om het allemaal nog erger voor hem te maken kreeg hij ook nog eens een gridstraf van vijf plekken voor de GP van Canada over twee weken.

Na de rode vlag was het grotendeels een optocht op het circuit van Monte Carlo. Leclerc werd onder druk gezet door Piastri, maar bezweek daar niet onder. Lando Norris probeerde ook nog Sainz van het podium te wippen en P3 te pakken, maar ook dat slaagde niet. George Russell werd achter de top-vier vijfde, Max Verstappen kon geen vuist maken en werd na een anonieme race zesde. Lewis Hamilton pakte de zevende plek, net voor Yuki Tsunoda. Alexander Albon heeft met de negende plek de eerste punten voor Williams van dit seizoen binnengehaald, terwijl Pierre Gasly nu ook van de nul af is.

Over twee weken gaat het Formule 1-circus verder met de GP van Canada.