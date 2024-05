Max Verstappen na GP Monaco: "Dit is niet echt racen, we reden half gas"

Max Verstappen stond vanaf de zesde startplek voor een enorme opgave in Monaco. De wereldkampioen reed vrijdag een goede long run met voorzichtige motorstanden, maar wist ook dat hij daar weinig aan zou hebben. De Grand Prix van Monaco draait tegenwoordig - zeker met het formaat van de huidige F1-auto's - volledig om de kwalificatie. De Red Bull-coureur wist dat hij tactisch iets moest proberen om op te schuiven en startte daardoor op de harde band. Het risico daarvan dat in deze analyse is benoemd, kwam echter exact uit. Bij een vroege rode vlag konden alle medium-starters naar een setje hard gaan om aan het bandenreglement te voldoen, waardoor ze na de herstart op de betere compound stonden.

Verstappen zou 'kleine veranderingen' aan lay-out Monaco toejuichen

Verstappen moest op zijn beurt naar mediums wisselen en die in leven zien te houden. Het gold ook voor de man voor hem - George Russell - waardoor er voor de Mercedes-coureur een gapend gat ontstond naar de eerste vier. "Na die rode vlag was onze strategie om zeep, omdat het leek we alsof we op mediums tot het einde door moesten rijden. Iedereen daarvoor had zo'n beetje een gratis pitstop. Ik probeerde George gewoon wat te volgen, maar we waren veel langzamer dan normaal en moesten alleen maar banden managen. Dan wordt het nogal saai. We reden op sommige plekken letterlijk half gas en een versnelling hoger dan dat je normaal zou doen. We waren vier seconden langzamer dan gebruikelijk en dat is niet echt racen", concludeert Verstappen na afloop in de paddock.

Achter hem had Lewis Hamilton ook de marge om een pitstop te maken zonder positieverlies, waar hij gebruik van maakte in ronde 51. Verstappen volgde een ronde later, voerde de druk op Russell op, maar vond op het krappe stratencircuit geen weg langs de Mercedes. "We weten allemaal dat Monaco zo is. Ik moet zeggen dat het in de afgelopen jaren misschien nog wel slechter is geworden, al is het niks nieuws. Al met al is het een heel slecht weekend geweest voor ons, het enige positieve is dat we nu écht weten waar onze zwakke plek ligt", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Als we dat ook maar een beetje kunnen verbeteren, dan kunnen we meteen veel rondetijd vinden. Er is veel ruimte voor verbetering, maar als we daarin slagen dan kunnen we onze auto weer tot leven wekken."

Ondanks dat Verstappen de wedstrijd van zondag 'niet echt racen' noemt, is hij er geen voorstander van om Monaco meteen van de kalender te gooien. Net als teambaas Christian Horner kijkt hij liever naar manieren om inhaalmogelijkheden te creëren. "Ik zou eerst graag kijken of we kleine dingen kunnen aanpassen, omdat die veranderingen het evenement alleen maar beter maken. Dit weekend is erg cool, alleen de zondag is saai. De omgeving en de plaatjes zijn prachtig, dus als we een manier kunnen vinden om het racen iets beter te maken, dan zou dat mijn ideale oplossing zijn." Verstappen wil graag de lay-out onder de loep nemen. "Ja, omdat je momenteel niet kunt inhalen. Als ze mij vragen, dan wil ik wel meedenken over wat er mogelijk is, maar het ligt er ook aan welke wegen je kunt gebruiken."

Verstappen ziet de lay-out als een groter probleem dan bijvoorbeeld de bandenregels. Gevraagd of een pitstop na een vroege rode vlag alsnog verplicht moet zijn, reageert de Limburger: "Nou ja, op normale circuits is dat niet zo'n probleem, maar hier heeft het tot een saaie race geleid." Daarnaast denkt de wereldkampioen dat bandenregels niet zo'n prioriteit genieten bij het verbeteren van de Monaco Grand Prix. "We moeten eerst naar andere dingen kijken. Dit is ook niet de eerste keer in Monaco, alleen hebben meer mensen er nu een mening over, maar een makkelijke oplossing bestaat niet."

Sainz op P3 bij de herstart: terecht of niet?

Na afloop ging het in de paddock niet alleen over de amusementswaarde, maar ook over de keuze om Carlos Sainz bij de herstart weer vanaf P3 te laten komen. Gevraagd wat Verstappen van die beslissing vindt, lacht hij: "Dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. Ik heb misschien een iets andere mening, maar als het jezelf overkomt, dan denk je waarschijnlijk dat het zo hoort doordat nog niet iedereen sector 1 had afgelegd. Zhou zaten volgens mij vast achter de gecrashte auto's en de medical car. Het is ook niet het einde van de wereld, belangrijker is dat de auto's tegenwoordig zo veilig zijn. Het was best een stevige impact met Checo en Kevin en dan is het goed om te zien dat iedereen zo uit kon stappen."

Slotsom is dat Verstappen ondanks een frustrerende middag rustig is gebleven, waar hij zich enkele jaren geleden in zo'n situatie misschien had laten verleiden tot een gewaagde actie. "Maar vier à vijf jaar geleden hadden we ook nog geen auto die voor het kampioenschap kon gaan", reageert de WK-leider. "Ik loop nu al langer mee, waardoor je misschien iets minder emotioneel wordt. Het is ook niet voor het eerst dat ik in deze positie zit, al is dat de laatste jaren natuurlijk iets minder gebeurd. Bij zo'n weekend komt niet veel emotie kijken. Je gaat er gewoon doorheen. Het gaat er ook niet om of ik het leuk vind of niet, het gaat erom dat we het probleem begrijpen."