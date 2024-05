De Grand Prix van Monaco was van zeer korte duur voor Sergio Pérez . In de run naar bocht 3 is er contact met Kevin Magnussen , waarna de RB20 vol naar rechts schiet en in de vangrails duikt. Magnussen en diens teamgenoot Nico Hülkenberg kunnen zo al na twee bochten uitstappen, net als Pérez. "Als je naar mijn onboard kijkt, dan zie je dat Kevins auto op geen enkel punt in mijn buurt zat, of naast mij zat", zegt Pérez in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Je kon zien dat de muur steeds dichter en dichter bij kwam. Als je vol gas gaat, dan is er maar een manier waarop het eindigt: contact met mijn auto of met de muur. Er was gewoon geen ruimte voor beide auto's. Hij had dat moeten beseffen... Ik heb me vaak in de situatie bevonden waarin je de achterliggende auto bent en je moet je realiseren dat het tijd is om van het gas te gaan voordat alles nog dichterbij komt."

Magnussen deelde de mening van Pérez niet en stelde juist dat de Red Bull-coureur meer ruimte had moeten laten en dat hij geen kant op kon. Uiteindelijk besloten de stewards om niet in te grijpen door het voorval te onderzoeken, tot verbazing van Pérez. "Ik ben heel verrast [dat het niet onderzocht werd] door de hoeveelheid schade en hoe gevaarlijk het was. Ik ben echt redelijk verrast." Pérez benadrukt dat dit in zijn mening gevaarlijk rijgedrag was omdat 'hij wist dat er contact met mij zou volgen'. "Ik snap wel dat ze ons in de openingsronde willen laten lezen, maar dit was gevaarlijk."

Gevraagd of Red Bull zou willen overwegen om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards om het niet te onderzoeken, antwoordt Pérez: "We hebben wel belangrijkere zaken om ons op te richten. Het is een heel frustrerend weekend geweest. We zijn supergefrustreerd en ik ben blij dat het weekend voorbij is. Ik kan niet wachten om terug te gaan naar Montreal." Dat circuit heeft echter wel soortgelijke kenmerken als Monaco: het is immers een smal circuit met hoge kerbstones en veel hobbels, wat niet in het voordeel leek te werken van de RB20. "We hebben de komende races wat werk te doen om dit te begrijpen", weet Pérez ook. "We moeten wat doen aan het gevoel in de auto en hopelijk kunnen we met goede antwoorden komen."

Video: Bekijk hier de startcrash van Pérez en Magnussen