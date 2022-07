Zhou Guanyu kwam na de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië met de schrik vrij bij een angstaanjagende crash, waarbij zelfs de rolbeugel van zijn Alfa Romeo C42 afbrak. Alfa Romeo maakt als enige team gebruik van een mesvormige rolbeugel, maar daarvoor gelden dezelfde veiligheidseisen als voor het gebruikelijke concept: het onderdeel moet een zijdelingse druk van 60kN aankunnen, 70kN over de lengte en 105kN verticaal.

“Het onderzoek loopt nog, maar op het eerste gezicht waren de krachten bij de crash ongeveer twee keer zwaarder dan de belasting tijdens de crashtest”, antwoordde teambaas Frederic Vasseur op een vraag van Motorsport.com. “We hebben een groef van vier of vijf centimeter in het asfalt gegraven. Het niveau van de crashtest maakt dus niet uit, want het kan altijd erger. Natuurlijk moeten we zelf actie ondernemen en samen met de FIA bekijken we hoe we de veiligheid kunnen verbeteren.”

Vasseur bleef tegelijkertijd ook positief. “Want na zo’n zware crash is er niets gebeurd”, reageerde de Fransman opgelucht. Hij is bijvoorbeeld blij dat er geen brand ontstond. “Daar moet je niet aan denken. Dankzij de veiligheidsmaatregelen is er geen brandstof gelekt. Dat zou het slechtste scenario zijn geweest.”

De ongedeerde Zhou oogstte lof van Vasseur voor de manier waarop hij omging met het ongeluk. “Een uur na de crash kwam hij terug in de pitbox en zijn eerste vraag ging over de reserveonderdelen voor Spielberg”, aldus Vasseur. “Als je erover nadenkt, dan is het ongelooflijk dat je na zo’n klapper alweer gefocust bent op de volgende race. Dit is ook te danken aan de FIA en de veiligheidseisen. Ik was aanvankelijk niet de grootste fan van de halo, maar ik zat fout.”

Video: De zware crash van Zhou op Silverstone