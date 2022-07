Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Oostenrijk

Winnaars:

Bij de teamfoto na de zege in Silverstone keek Mattia Binotto streng naast zich, alsof hij zelf even wilde controleren of Charles Leclerc wel zou lachen naar het vogeltje. Nadien volgde er een gesprek in Monaco om de lucht te klaren, al waren de spanningen op zaterdag weer in volle glorie terug. Het Ferrari-duo liet Max Verstappen immers ontsnappen door onderling te bakkeleien en dat was na de sprintrace duidelijk te merken in de persconferentie: "Dit kunnen we ons morgen niet nogmaals permitteren", concludeerde Leclerc. Zover kwam het een etmaal later ook niet. Leclerc was namelijk soeverein en wist Verstappen maar liefst driemaal te passeren voor de winst. De race pace was gekoppeld aan de bandendegradatie beduidend beter dan wat Red Bull aan de dag kon leggen, al werd het in de slotfase nog even spannend. Een gaspedaal dat bleef hangen, was er debet aan. "Of ik een beetje nerveus was? Nou nee, niet een beetje hoor, extreem nerveus!", reageerde Leclerc. Een nieuwe tegenslag bleef hem echter bespaard waardoor hij ditmaal zonder terughoudendheid kon lachen op de teamfoto's. Of zoals de Monegask dat zelf verwoordt: "Deze had ik ook echt even nodig."

Op gepaste afstand van de Ferrari-triomfator maakte Alpine een aardige indruk. Doordat de auto van Franse makelij dit hele seizoen al relatief weinig drag - oftewel luchtweerstand - heeft, werd er op de Red Bull Ring al veel van verwacht. Fernando Alonso kende echter een weekeinde met tegenslagen, die hij met P10 overigens nog aardig te boven is gekomen, maar Esteban Ocon moest de kastanjes vooral uit het vuur halen. Het is een opdracht die hij met verve heeft uitgevoerd. Hij mocht na een goede kwalificatie (en na het wegvallen van Perez) als vijfde op de grid plaatsnemen voor de sprintrace en zou het weekend op dezelfde stek afsluiten. Natuurlijk zijn er met Perez en Sainz wel enkele 'usual suspects' weggevallen, maar dat doet niets af aan de prestatie van Ocon. Je moet er zijn om te profiteren en precies dat was Ocon deed door zo consistent te presteren als een Zwitsers uurwerk in de Oostenrijkse bergen.

De laatste winnaar is andermaal Mick Schumacher en eigenlijk het hele team van Haas. Het Amerikaanse kleinduimpje van de grid tekende op Silverstone voor de eerste dubbele puntenfinish sinds Hockenheim 2019 (!) en deed het huzarenstukje in Spielberg nog eens doodleuk over. Met P6 voor Schumacher en de achtste stek voor Kevin Magnussen verging het de brigade van Guenther Steiner zelfs nog beter dan vorige week. Het komt ook voor Haas als een verrassing aangezien rivalen met upgrades strooien en Haas sinds de Grand Prix van Bahrein amper iets heeft meegenomen. "Maar coureurs die niet meer crashen helpt ook", grapte Steiner zaterdag in de persconferentie. Hij zei het met een glimlach, maar het bevat ontegenzeggelijk een kern van waarheid. Schumacher heeft de smaak namelijk goed te pakken en laat nu fraaie dingen zien. Vraag is of dit een structureel keerpunt is, zoals dat in de Formule 3 en 2 op een gegeven moment wel het geval was, of slechts een opleving. Hoe dan ook: hij is in Oostenrijk volkomen terecht uitgeroepen tot 'driver of the day.'

Verliezers:

In Oostenrijk op een iets hogergelegen plek van het uitzicht genieten is nagenoeg altijd een goed idee, aan natuurschoon immers geen gebrek in de Alpen. Toch heeft Carlos Sainz daar vermoedelijk niet veel oog voor gehad toen hij nog voor het einde van de race voor zich uit zat te staren langs het circuit. Even daarvoor had hij letterlijk en figuurlijk benauwde momenten beleefd. De marshals maakten geen al te adequate indruk en doordat de auto in neutraal moest, gleed Sainz van de hellende weg naar beneden. Het maakte uit de brandende Ferrari stappen nog geen sinecure. Plaatjes zoals hierboven laten zien dat de brand aanzienlijk is geweest en de schade eveneens. Het onderstreept vooral de betrouwbaarheid van de Ferrari-motor nog altijd niet naar wens is, zeker niet als die tot op de limiet moet worden belast - zoals dit jaar het geval is. Meerdere gridstraffen zijn voor beide Scuderia-coureurs onvermijdelijk in het restant van dit seizoen en voor Sainz is de DNF in Spielberg vooral een domper nadat hij het momentum net te pakken had met zijn eerste F1-zege. Ook in de WK-stand is het flinke knauw en dat terwijl een één-tweetje in het hol van de leeuw gloorde.

Door de DNF van Sainz is de thuisrace ondanks de tegenvallende uitslag nog niet zo'n dure geworden voor Red Bull Racing. Ook in het constructeurskampioenschap heeft men nauwelijks in moeten leveren, terwijl die kans wel bestond. Dat die kans zich voordeed, had veel te maken met het lastige weekend voor Sergio Perez. Vrijdag klaagde hij over een auto die niet op zijn lijf zou zijn geschreven en werd hij door zeldzaam gepruts van de stewards teruggeschoven naar P13 in een tombola van track limits. Zaterdag maakte Perez een goede indruk, maar dat bleek een dag later allemaal voor niets. Zijn hoofdrace was in bocht 4 namelijk al voorbij. En ja, George Russell heeft een straf gekregen voor het incident, maar nee, dit was ook allesbehalve slim van Perez. Zo heeft het verleden aangetoond dat je aan de buitenkant van bocht 4 extreem kwetsbaar bent, zeker als het gaat om auto's met volle tanks die makkelijk onderstuur krijgen. Helmut Marko heeft dat nota bene nog aan de Mexicaan laten weten voor de start, maar het bleek aan dovemansoren gericht. Perez manoeuvreerde zich toch in de slechts denkbare positie en heeft er een aanzienlijke prijs voor betaald. Of om dat concreet te maken: zijn achterstand in het WK is opgelopen tot 57 punten, meer dan twee zeges achter de man die hij na Monaco dacht te kunnen verslaan.

De laatste stek in deze rubriek had naar Sebastian Vettel kunnen gaan, al hielp het niet mee dat hij door Pierre Gasly van de baan werd gekegeld en dus gaat de voorkeur uit naar de werkgever van de Fransman: AlphaTauri. Teambaas Franz Tost - zelf een Oostenrijker - had met zijn coureurs dolgraag willen scoren in het land van de grote baas, maar dat heeft er eigenlijk geen moment ingezeten. Toegegeven: ook zij zijn de dupe geworden van het track limits-gedoe, aangezien Gasly de kans is ontnomen om aan Q3 deel te nemen. Dat gezegd hebbende zou het daarna van 'bad to worse' gaan, zoals de Britten zeggen. De race pace ontbrak op beide dagen volledig en zaterdag raakte Gasly net als op Silverstone betrokken bij contact nog voor de eerste bocht. De conclusie bij het zusterteam van Red Bull is dan ook een vrij simpele volgens Gasly: "Dit weekend kunnen we afschrijven. We hadden totaal geen snelheid en hebben een grote reset nodig om weer competitief te kunnen zijn in het middenveld." De eerste poging daartoe volgt over bijna twee weken, tijdens zijn thuisrace op Paul Ricard - voorlopig overigens de laatste Grand Prix van Frankrijk...

F1-update: Verstappen verrast door bandenslijtage, Red Bull Ring geeft Ferrari vleugels