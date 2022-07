Met de snelste tijd in de kwalificatie en overwinning in de sprintrace leek het aanvankelijk het weekend van Max Verstappen en Red Bull te worden in Oostenrijk. In de Grand Prix op zondag was Ferrari echter de sterkste. Terwijl de Nederlander al vroeg naar binnen moest om vers rubber te halen, konden Charles Leclerc en Carlos Sainz veel langer door. Zij kwamen na hun pitstops dan wel steeds achter de Limburger terecht, op ouderere banden was Verstappen telkens een makkelijke prooi. Een dubbelzege lonkte voor de Scuderia, totdat Sainz uitviel met een opgeblazen motor.

“Ik had toch liever gehoopt dat Max had gewonnen, maar het zat er niet in”, blikt Sebastiaan Bleekemolen in een video-interview met Motorsport.com terug op de Grand Prix van Oostenrijk. “Ik had dit niet zien aankomen na de kwalificatie en de sprintrace.” Over hoe het kan dat Ferrari op zondag ineens de betere was, zegt hij: “Ik heb daar wel een idee over. De afstellingen stonden dit keer na de vrijdag vast, dus ze hadden maar kort de tijd om aan de auto te werken en een goede set-up te vinden. Red Bull doet normaal gesproken veel long runs om de afstelling goed te krijgen maar had nu minder tijd. Dus wellicht hadden ze nog niet de optimale set-up gevonden met die sprintrace voor de hoofdrace, waardoor Ferrari op zondag net iets sterker was.”

Dat Red Bull de afstelling misschien niet helemaal op orde had, leidde mogelijk tot de hogere bandenslijtage bij Verstappen, die bovendien klaagde over een onvoorspelbare auto en een gebrek aan tractie. “Dat de set-up zo aan het veranderen was, was wel raar”, meent Bleekemolen. "Dat is niet logisch, dat heb je niet vaak. Dus misschien dat er nog een dieper probleem in de auto zat waardoor ze ook wat verloren. Ik vind Verstappen sowieso niet iemand die veel klaagt over de radio, ik vind hem altijd heel realistisch juist. Dat hij tweede werd op wat hij een off day noemde, met een auto die niet helemaal de pace had, is dan nog keurig. Het lag zeker niet aan hem alleen.”

'Verstappen wordt zéker kampioen'

Verstappen moest de overwinning in Oostenrijk dus aan Leclerc laten, maar dankzij de zege in de sprintrace op zaterdag en de tweede plaats en snelste raceronde in de Grand Prix op zondag kwam de Monegask in het kampioenschap maar vijf punten dichterbij aan de Red Bull-coureur. Het verschil tussen Verstappen en Leclerc, die Sergio Perez voorbij ging voor de tweede plek in het klassement, bedraagt na 11 van de 22 races 38 punten. Bleekemolen ziet Verstappen het niet meer uit handen geven.

“Als Ferrari blijft doen zoals ze het doen en Red Bull hetzelfde, dan wordt het moeilijk voor ze om het gat snel te dichten”, aldus Bleekemolen. “Ze zullen af en toe een puntje dichterbij komen, maar Verstappen zal af en toe ook wel weer een puntje uitlopen. Ik denk dat Verstappen er dus wel echt goed voor staat. Je weet niet hoe het gaat lopen, elf races is nog echt heel veel. Maar ook als Ferrari iets beter wordt en Red Bull gewoon blijft doen wat ze doen, kruipen ze misschien dichterbij, maar dan nog zal Verstappen dit jaar zeker wereldkampioen worden.”

“Verstappen doet in dat opzicht alles goed, hij is in alle races sterk”, vervolgt Bleekemolen. “Hij maakt bijna geen rijdersfouten, de Red Bull is redelijk betrouwbaar en de pace is er. Het kan niet missen dat Max elke race punten scoort, elke keer een podium is het minimaal haalbare voor hem.” Bleekemolen verwacht dus geen titelstrijd die tot en met de laatste ronde spannend blijft, zoals vorig jaar met Lewis Hamilton. “Dat is ergens ook wel weer jammer”, erkent hij. “Je hoopt daar natuurlijk wel stiekem op. Maar 38 punten is echt een groot verschil. Ferrari kan alleen grote stappen maken als Leclerc blijft winnen en Max derde, vierde of vijfde wordt, of een keer uitvalt. Goed, dat kan een keer gebeuren, maar dat geldt voor Ferrari natuurlijk ook.”

Bekijk het volledige interview met Sebastiaan Bleekemolen boven het artikel.