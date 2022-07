F1 Tech: Waarom de FIA focust op de rolbeugel van Alfa Romeo

Het verbeteren van de veiligheid van de Formule 1 is nooit een gedane zaak. Na elke crash analyseert de mondiale autosportbond FIA de factoren die kunnen helpen om de sport nog veiliger te maken en coureurs nog beter te beschermen. Een van de aspecten in het geval van Zhou’s crash tijdens de Britse Grand Prix is wat er gebeurde met de rolbeugel van de C42. Uit foto’s die na de crash van het wrak gemaakt werden, bleek dat het bovenste deel van de kooi volledig verdwenen was.

Het ongeval van Zhou Guanyu aan het begin van de race. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Waar de FIA vooral op gaat inzoomen, zijn de impact en de factoren die een rol gespeeld hebben in het verdwijnen van de rolbeugel. Een factor daarin is dat Alfa Romeo in 2022 een uniek concept heeft met de mesvormige rolbeugel. Niet iedereen is daar altijd een liefhebber van geweest de afgelopen jaren.

Hier is de structuur van de rolbeugel goed te zien op de C42 van Valtteri Bottas. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Alfa Romeo gebruikt dit seizoen voor het eerst sinds 2019, het jaar nadat de halo geïntroduceerd werd, weer een dergelijk concept voor de bovenkant van de wagen. Ook in 2017 en 2018 werd de wagen op die manier gebouwd. Hiervoor gebruikten Mercedes (2010) en Force India en Lotus Racing (beide in 2011) een dergelijk concept.

Vergelijking van de airbox op de Mercedes W01, een race waar men met de mesvormige rolbeugel reed. Later veranderde het naar een compromis, zie inzet. Foto: Giorgio Piola

De mesvormige rolbeugel van de Force India VJM04 Foto: Giorgio Piola

Toen Mercedes in 2010 met deze oplossing kwam, ondernam de FIA vrij snel actie. Omdat de structuur in zijn geheel nogal smal was, vreesde men dat de bovenkant van de wagen zich zou ingraven als de impact op de auto verkeerd was. Als gevolgd daarvan zijn de rolbeugels flink veranderd en een stuk breder geworden om te voldoen aan het reglement. En toch is de keuze voor een dergelijke rolbeugel wel te begrijpen. Op het gebied van aerodynamica en gewicht brengt het grote voordelen met zich mee. Vanwege dat laatste is het ook dit jaar weer een overweging voor de teams die met overgewicht kampen.

In het geval van de crash van Zhou Guanyu heeft de FIA sensoren om de G-krachten te meten, wordt de telemetrie van de auto uitgeplozen en worden onderdelen in beslag genomen om te kijken welke zaken in deze crash een rol speelden. Dan kan men ook conclusies trekken of een reguliere rolbeugel anders gewerkt zou hebben dan de mesvormige beugel. Het is tevens belangrijk om te constateren of Alfa Romeo de crashtest van de FIA doorstaan heeft.

Zo test de FIA een rolbeugel van een F1-wagen. Foto: Giorgio Piola

De rolbeugel moet in feite een zijdelingse druk van 60kN, 70kN over de lengte en 105kN verticale kracht aankunnen. Alle teams moeten een crashtest doorstaan voordat ze de wagen op het circuit mogen gebruiken. Een van de problemen bij het ongeval van Zhou is dat er een reeks van verschillende impactmomenten is geweest. De rolbeugel kreeg het van alle kanten flink te verduren, daardoor is het moeilijk om er conclusies aan te verbinden.

In eerste instantie kun je constateren dat de rolbeugel zijn werk gedaan heeft toen de wagen ondersteboven over het asfalt gleed, ook getuige het feit dat Zhou ongedeerd uit de wagen kwam. Na de eerste impact op het asfalt lag de focus meer op de halo. Een van de mogelijke verbeterpunten is de manier waarop de structuur verbonden is aan het chassis. Dat is een belangrijk element waar de FIA zich op gaat concentreren, zeker als het gaat om crashes met meerdere impactmomenten.

Het wrak van Zhou. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images