Doornbos over safety car-finish Monza: “Hoop dat F1 hiervan leert”

Daniel Ricciardo viel zondag in de 47ste ronde van de Italiaanse Grand Prix stil op een ongelukkig punt. De marshals slaagden er niet in om de wagen aan de rol te krijgen en te verplaatsen, noch lukte het om de auto snel op een andere manier te bergen. Zo kon het gebeuren dat de race achter de safety car finishte. Met name bij Ferrari was men daar niet blij mee. Charles Leclerc had volgens hen nog een kans om te winnen, maar ook volgens Red Bull was het – ondanks de eenvoudige overwinning van Max Verstappen – de verkeerde beslissing om de race zo te laten eindigen.

“Ik ben er zeker geen voorstander van dat de race achter de safety car finisht, als organisatie moet je alles doen om dat te voorkomen”, zegt Robert Doornbos van Ziggo Sport F1 in gesprek met deze site. “Niet alleen voor de coureurs en de teams, maar ook voor de fans en de liefhebbers thuis. Hoe saai is het? Het zijn ook weer beslissingen die in een split second genomen moeten worden. De auto van Daniel Ricciardo valt stil, wat er ook is stap je als coureur uit en er zit een knop die de marshals kunnen indrukken en dan gaat die auto altijd in de neutraal zodat je de wagen altijd weg kunt rollen naar een veilige plek. Dat lukte niet, dan moet je communiceren met de organisatie. Er was geen kraan in de buurt, waarom niet?”

Tijdens de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi werd de race sneller hervat dan eigenlijk volgens het reglement mogelijk was. Het kostte Michael Masi zijn baan bij de FIA en is de reden dat er nu een nieuwe wedstrijdleiding zit. Volgens Doornbos had de rode vlag getoond moeten worden om zo alsnog een ‘echte’ race te krijgen. "Beslis dan om over te gaan tot code rood, verzamel iedereen in de pits en dan krijgen we nog een sprint van vier ronden. Nu reden ze vier ronden achter de safety car die de leider niet kon vinden, het duurde nog langer en de achterblijvers zaten ertussen. Het is een flop, dat had anders gemoeten. Zelfs een coureur als Max had liever willen racen, het is niet zo dat hij dit leuk vond. Er was misschien een coureur op de grid die het welletjes vond en dat was Nyck de Vries die z’n schouders en handen voelde. Lewis Hamilton vond het ook wel goed omdat het voor hem rechtvaardigde wat er in Abu Dhabi had moeten gebeuren.

Doornbos was zelf lange tijd actief in Amerika. Daar is het een doodzonde als de race op deze manier eindigt. “Ik denk dat de Formule 1 hiervan moet leren en volgens mij staat dit gelijk op de agenda tijdens een meeting om dit te voorkomen. In al die jaren dat ik geracet heb, had ik het nooit meegemaakt. In Amerika is het zwaar verboden om achter de safety car te finish, dat is gewoon saai. Hopelijk gaan ze daar wat aan doen.”

