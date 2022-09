Wolff: Lauda had zijn pet afgenomen voor prestatie De Vries

Voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix dat Nyck de Vries alleen de eerste vrije training te rijden bij Aston Martin, maar zaterdagochtend werd duidelijk dat hij namens Williams aan de start zou staan van zijn eerste F1-race. Hij plaatste zich met minimale voorbereidingstijd voor Q2, mocht op zondag vanaf P8 aan de race begonnen en haalde met een negende plek uiteindelijk punten bij zijn debuut. Daarmee maakte de Fries de nodige indruk, ook op Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij denkt dat geen enkele andere rijder een betere prestatie had kunnen leveren dan De Vries zondag leverde op Monza.

"Ik mag hem graag. Hij is gewoon een fijne jongeman. Hij is niet alleen snel, zoals hij in de juniorklassen heeft laten zien, maar hij is ook intelligent en een echte teamspeler", zegt Wolff over De Vries, die eveneens aan Mercedes verbonden is als reserverijder. "Daarom heeft hij dit verdiend. Ik denk niet dat iemand anders het beter had kunnen doen dan hij. Je zit eerst in een Aston Martin, je rijdt rond met een hark. En op het laatste moment wordt je in een andere auto gezet. Je verslaat je teamgenoot met een flinke marge, je start als achtste en eindigt als negende. Als coureur had Niki hiervoor zijn pet afgenomen."

'De Vries verdient plek in F1'

Hoewel De Vries als reserve verbonden is aan Mercedes, is hij geen onderdeel van het opleidingsprogramma. Ook wordt hij - in tegenstelling tot Esteban Ocon en George Russell - ook niet door het team gemanaged. Toch volgt Wolff de progressie van de Nederlander op de voet. "Nyck was een fabriekscoureur van Mercedes tot we enkele weken geleden met de Formule E zijn gestopt. Daar heeft hij een titel voor ons gewonnen, onze eerste wereldtitel. Niemand is dus meer een Mercedes-coureur dan hij", legt Wolff uit na een vraag van Motorsport.com. "Maar we hebben geen managementcontract met hem, we hebben geen invloed op zijn carrière en we pakken geen aandeel in zijn toekomstige verdiensten. We kennen hem gewoon heel goed en we hebben hem heel hoog zitten. Ik denk dat Nyck het verdient om een plek in F1 te hebben."

Na afloop van de race in Monza pikten de camera's op hoe Lewis Hamilton De Vries feliciteerde met zijn optreden. Dat hij in zijn debuutrace in een Williams meteen punten kon scoren, heeft ook indruk gemaakt op de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik ben ongelofelijk blij voor Nyck en heel trots op hem. Hij is zo'n goede gast en een fijn mens. En hij is een goed onderdeel van ons team, hij helpt en werkt met ons. Ik hoop dat Albon in orde is, ik weet dat hij een zwaar weekend heeft. Maar ik denk dat het geweldig is dat Nyck zomaar instapt en in de top-tien eindigt tijdens zijn eerste race."

