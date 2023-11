Tijdens het eerste bezoek van de Formule 1 aan Las Vegas sinds 1982 boekte Max Verstappen zijn achttiende overwinning van het seizoen. Toch moest de wereldkampioen er hard voor knokken, mede doordat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het duel met Charles Leclerc bij de start van de race, waarbij ze allebei van de baan gingen. De Ferrari-coureur gaf aan dat hij liever had gezien dat Verstappen de positie had teruggegeven, maar Robert Doornbos begrijpt wel dat de Nederlander ervoor koos om dat niet te doen. "De stewards willen niet degene zijn die de straf opleggen, ze willen de rijder zelf de beslissing laten nemen. En er was een moment voor Max om dat te doen, maar toen was de adrenaline nog vrij hoog en hij was ervan overtuigd dat de bocht van hem was", vertelt de voormalig F1-coureur aan Motorsport.com in zijn terugblik op de race.

Als Doornbos zelf achter het stuur van de RB19 had gezeten in deze situatie, dan had hij hetzelfde gehandeld als Verstappen. "Je geeft die baanpositie niet terug. Het is een regel waarvan hij weet dat die er is. Maar aan de andere kant, als je hoort dat je al twee seconden voor ligt, dan denk je 'nou, misschien pak ik die drie seconden er ook nog wel bij', dus we lossen hem wel in bij de pitstop", vervolgt hij. "Dan rij ik gewoon mijn eigen race. Weet je, door lief te zijn, word je geen wereldkampioen. Je moet ook af en toe een beetje een klootzakje zijn."

Later in de race volgde voor Verstappen nog een botsing met George Russell, waarbij de Nederlander wat schade opliep aan zijn voorvleugel en waar de Mercedes-coureur een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg. "Om te beginnen was het best een flinke klap, maar Russell zag hem helemaal niet. Die had hem daar helemaal niet verwacht", concludeerde Doornbos over de actie in bocht 12, waar Verstappen eerder in de race zonder problemen al een inhaalactie had voltooid. Wel vond hij iets opvallend aan de botsing. "Op een gegeven moment viel me wel op dat hij de rem een beetje losliet. Dat hij denkt 'er komt nu een crash, die is onvermijdelijk en dan rijd ik er maar tegenaan'."

Minder klinisch, maar extra spectaculaire zege

Het incident leidde tot een safety car-fase, waarin Verstappen zijn tweede stop maakte en zijn beschadigde voorvleugel op de auto liet zitten. In het restant van de race knokte de drievoudig wereldkampioen zich langs onder meer Leclerc en teamgenoot Sergio Perez om toch als winnaar over de finish te komen in Las Vegas. In vergelijking met eerdere races bleef Doornbos één ding bij wat betreft de overwinning van Verstappen: "Dat het minder klinisch was als voorheen, als bijvoorbeeld in Suzuka. Daar was hij verschrikkelijk dominant, reed hij weg aan de horizon en zagen we hem niet meer", aldus de voormalig Minardi- en Red Bull-coureur, die in 2007 als Champ Car-rijder al eens in Las Vegas racete.

"Bij iedere overwinning dit jaar zit je met je mond open te kijken en vraag je je af hoe hij het nu weer flikt", vervolgt de Ziggo Sport F1-analist, die de zege van Verstappen in Las Vegas juist extra spectaculair vond. "Het is toch op een stratencircuit, je voelt die spanning. Aan het begin van de race vliegen de vonken je letterlijk om de oren, omdat de auto's zwaar beladen zijn en natuurlijk heel veel bottomen. Het was gewoon mooi om Max on fire te zien, zoals Helmut [Marko] ook zei. En hij genoot echt van deze overwinning, en wij ook."

Benieuwd hoe Robert Doornbos naar het putdekselincident en de daaropvolgende gridstraf van Carlos Sainz kijkt? En wat hij van de prestatie van Sergio Perez vindt, die in Las Vegas P2 in het kampioenschap veiligstelde? Dat en meer zie je in de F1-terugblik, die bovenaan deze pagina te vinden is.