Waarom Hamilton geen pitstop maakte tijdens late safety car F1 Monza

Lewis Hamilton moest de Grand Prix van Italië na een gridstraf vanaf startpositie 19 aanvangen, maar na een knappe inhaalrace kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finish. Hij ving de race aan op de mediums, reed daar lang op door en wisselde bij zijn enige pitstop naar de zachte band. Daar waar het gros van de concurrentie tijdens de late safety car-fase - veroorzaakt door de stilgevallen Daniel Ricciardo - naar de pits kwam om een nieuwe set softs te halen voor de eindsprint, besloten Hamilton en Mercedes om dat niet te doen en door te rijden op de gebruikte softs. Technisch directeur Mike Elliott legt uit dat de Zilverpijlen op dat moment naar meerdere andere scenario's en opties hebben gekeken, maar dat de keuze uiteindelijk viel op doorrijden.

"Op dat moment proberen we allerlei verschillende scenario's door te nemen door te kijken naar de strategiesoftware die we hebben om ons te helpen met dergelijke beslissingen", verklaart Elliott in de debrief-video na de GP van Italië. "Een van de scenario's was dat de safety car niet zou eindigen voor het einde van de race en dat er geen herstart zou komen. Uiteindelijk zou dit ook gebeuren. Een ander scenario was dat er een rode vlag zou komen en dan hadden we de banden op dat moment kunnen wisselen. We hebben ook gekeken of we Lewis naar binnen konden halen en van verse banden konden voorzien. Welke invloed had dit gehad op zijn race en had hij zich door het veld naar voren kunnen knokken? In het laatste scenario vroegen we ons af of Lewis Perez achter zich had kunnen houden op de banden waarmee hij reed. Voor ons gevoel was het antwoord daarop 'ja'. Als je de radiocommunicatie met Lewis van twee ronden eerder terugluistert, dan vroegen wij hem over de banden in relatie tot een herstart na de safety car. Hij verwachtte dat het rubber nog goed genoeg was, dus daarom hebben we daarvoor gekozen."

Die keuze bleek achteraf dus terecht, want het bergen van de gestrande McLaren duurde dermate lang dat de race in Monza niet meer werd hervat. Hamilton kwam zodoende dus op P5 over de finish, slechts twee plekken achter zijn teamgenoot George Russell.

In de video bovenaan deze pagina zie je de volledige debrief van Mercedes over de Grand Prix van Italië.