Het is voor de Formule 1 al een tijdje geleden dat zij in Las Vegas een Grand Prix hebben gereden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1982, op het toch enigszins troosteloze parkeerterrein voor het wereldberoemde Caesars Palace-casino. Vanzelfsprekend heeft geen van de twintig F1-coureurs die nu meerijden dat als rijder meegemaakt, maar toch hoeft Max Verstappen niet ver te zoeken naar iemand die over het racen in de gokhoofstad mee kan praten. Robert Doornbos heeft namelijk in 2007 in de Champ Car al een keer door de straten van de grootste stad van Nevada.

Doornbos reisde in 2007 na een handvol F1-deelnames voor Red Bull Racing en Minardi naar Amerika af om zijn geluk te beproeven in de Champ Car-klasse, met Minardi als naamgever van het team waarvoor hij uit ging komen. De serie begon dat jaar aan een nieuw hoofdstuk: er waren compleet nieuwe wagens, nieuwe regels en een ander startveld. Doornbos was één van de rookies op de grid en zette in de kwalificatie al direct een knappe prestatie neer. De Rotterdammer kwam namelijk tot een derde tijd, achter grote namen als Will Power en Paul Tracy.

Photo by: Kurt Dahlstrom Robert Doornbos op weg tijdens de Las Vegas-race

De start van de race in Nevada verliep allerminst soepel. De eerste keer dat men de groene vlag wilde zwaaien zat het veld voor een rollende start te ver van elkaar en besloot de wedstrijdleiding de start uit te stellen. Nadat de groene vlag wel gezwaaid werd, vloog Graham Rahal vol de muur in en was het na een paar meter al einde verhaal voor de Amerikaan. Ondertussen maakte Doornbos vanaf P3 niet een wereldstart mee en verloor hij twee plekken, om bij de herstart na het opruimen van de wagen van Rahal nog een plek te verliezen. Dat was dan ook het enige smetje op een verder vlekkeloze race van de Rotterdammer, mede geholpen door een perfecte strategie van zijn team.

Het werd namelijk een heus gevecht om de beste strategie. Doornbos was de hele race te vinden rond de vijfde positie, maar nadat meerdere coureurs - waaronder Tracy - een extra stop moesten maken vond de nu 42-jarige ex-coureur zich ineens terug op plek twee. Alleen Power - die op weg ging naar zijn eerste Champ Car-zege - bevond zich voor hem. Tracy was na zijn extra stop razendsnel, maar kwam toch nog negen seconden tekort om Doornbos serieus te bedreigen. Daarmee debuteerde Doornbos met een briljante tweede plek in de Champ Car, waarmee hij de eerste coureur sinds Nigel Mansell in 1993 werd die bij zijn debuut in de klasse op het podium kwam.

Na de race stak Doornbos zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. "Ik heb er erg van genoten", vertelde de toen 26-jarige coureur. "Ik had dit weekend sowieso een droomstart omdat ik me gister in de top-drie kwalificeerde. Wel maakte ik me enigszins zorgen, want de start bij de Champ Car is heel iets anders dan wat ik in Europa gewend ben." Daarmee doelt de Rotterdamse rijder op de rollende start, wat in Europa inderdaad minder gebeurt. "Maar het blijkt een goede beslissing te zijn geweest om naar de Champ Car-serie over te stappen."

Het bleek een voorbode voor de rest van het seizoen, want met twee overwinningen werd hij derde in het kampioenschap en pakte hij en passant ook nog de titel Rookie of the Year mee.

Photo by: Kurt Dahlstrom Robert Doornbos viert zijn tweede plek

Max Verstappen weet zo dat hij een telefoontje naar Doornbos kan plegen voor de tips en tricks voor het racen in Las Vegas, al reed Doornbos over een totaal ander circuit en in andere omstandigheden. Maar het goede voorbeeld, dat heeft de Rotterdammer in ieder geval wel aan de drievoudig wereldkampioen gegeven.