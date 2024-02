Doornbos over ‘agressieve’ RB20: “Makkelijk komt niet in woordenboek van Red Bull voor”

“Ik ben in positieve zin verrast dat ze niet met een soort van B-versie van de ultracompetitieve en megasuccesvolle RB19 zijn gekomen”, zegt Doornbos tegen Motorsport.com. “Ondanks dat ze vorig jaar een gigantische voorsprong hadden op de concurrentie, hebben de ontwerpers en engineers van het team het toch aangedurfd om voor dit jaar iets agressievers te bouwen.”

“Daarnaast is het natuurlijk opvallend dat Red Bull op de Mercedes is gaan lijken”, refereert Doornbos aan de kleinere sidepods en de geulen in de enginecover, ook wel gulleys genoemd, die op de RB20 helemaal naar achter doorlopen. “Mercedes is juist van concept veranderd omdat de auto niet liep, dus ik ben benieuwd of het de engineers van Red Bull wel is gelukt om deze elementen goed te laten werken. Net zoals dat Red Bull er eerder ook in slaagde om porpoising onder controle te krijgen, terwijl de andere teams daar problemen mee bleven houden.”

Of Red Bull Racing geen risico neemt door de auto zo ingrijpend te veranderen? “Het ontwikkelen van een nieuwe auto is nooit zonder risico. Maar het team werkt met data die heel betrouwbaar is. Men weet hierdoor heel goed met wat voor auto er aan het seizoen wordt begonnen”, stelt Doornbos. “Je weet natuurlijk niet wat de concurrentie doet, maar je kan er echter donder op zeggen dat de andere teams de Red Bull van vorig jaar proberen na te bouwen. Aan de hand van foto’s en video-analyses kan een filosofie een-op-een worden overgenomen. Of ze die vervolgens ook kunnen laten werken, is een ander verhaal. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit de engineers van Red Bull - en dat zijn niet de minsten - zal hebben uitgedaagd om opnieuw de grenzen van de reglementen op te zoeken. Het was natuurlijk het makkelijkst geweest om het bij een paar kleine veranderingen te houden. Maar makkelijk komt niet in het woordenboek van Red Bull voor.”

Knettergek

Doornbos verwacht dat Red Bull in 2024 meer tegenstand krijgt dan vorig jaar, toen het team 21 van de 22 races wist te winnen. “Ze zullen absoluut meer concurrentie krijgen. Ferrari zat er vorig jaar bijvoorbeeld best dichtbij qua one-lap pace. In de race kwamen ze nog wat tekort, maar dat kan een kwestie zijn van de juiste poppetjes op de juiste plek zetten”, aldus de F1-analist van Ziggo Sport. “Het zou me dus niet verbazen als Red Bull er dit jaar iets harder voor moet vechten. Aan de andere kant: misschien hebben ze dankzij het nieuwe ontwerp straks weer een enorme voorsprong, als ze iets bedacht blijken te hebben wat de anderen over het hoofd hebben gezien.”

Maar ook al komt de concurrentie dit jaar sterker voor de dag, Verstappen is nog steeds huizenhoog favoriet voor de wereldtitel. “Je zou knettergek zijn om tegen hem te gokken”, zegt Doornbos. “Het gevoel dat Max heeft in het team is zo goed. En op de personal trainer na is er op dat vlak weinig veranderd. De anderen zullen dus echt kneiterhard moeten werken om met Max in gevecht te kunnen gaan.” Dat laatste geldt ook zeker voor Verstappens teamgenoot Sergio Perez. Doornbos: “Ik hoop voor hem dat hij het dit jaar wat beter voor elkaar heeft, want hij heeft een gouden kans bij Red Bull. Het is echter afwachten of het team nu een auto heeft gebouwd waar meerdere coureurs hard mee kunnen gaan in plaats van alleen maar één.”

Horner

Dat teambaas Christian Horner acte de présence gaf bij de presentatie van de RB20, ondanks dat het Red Bull-concern in Oostenrijk een onderzoek naar hem heeft ingesteld vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, verbaast Doornbos niet. “Het zou raar zijn geweest als hij er niet bij was geweest, als teambaas”, meent hij. “Niemand weet ook wat de precieze aanleiding is geweest voor het onderzoek. En zo lang de feiten niet bekend zijn, kunnen er nog geen conclusies worden getrokken.” Doornbos waarschuwt dat de commotie rond de persoon Horner wel voor onrust kan zorgen in het team en daarmee ook van invloed kan zijn op hoe Red Bull op de baan presteert. “Absoluut. Het zou ook gek zijn als je zou ontkennen dat er wat speelt.”

