Doornbos over Red Bull RB18: "Weer een meesterwerk van Newey"

Tijdens de testdagen in Barcelona toonde Red Bull Racing de nieuwe auto voor 2022 voor het eerst in vol ornaat, nadat het team uit Milton Keynes eerder de livery voor het Formule 1-seizoen 2022 op een showcar had onthuld. De RB18 blijkt een opvallende verschijning, vooral door de agressief vormgegeven sidepods, die aan de onderkant behoorlijk ver naar binnen lopen.

"Weer een meesterwerk van Newey", zegt Doornbos over de nieuwe Red Bull tegen Motorsport.com. "Dat blijft een briljante man hoor. Ik heb zelf anderhalf jaar met hem mogen werken. Niet zo intensief als Max nu met hem werkt, maar ik kon wel over zijn schouders meekijken en meeluisteren hoe hij bijvoorbeeld met David Coulthard communiceerde. Hij stond gewoon naast de auto schetsen te maken op een A4-tje en nieuwe dingen te bedenken."

Een paar jaar terug leek Newey even minder gefocust op de Formule 1. Hij ging zich bezighouden met andere projecten, zoals het ontwerpen van een zeiljacht voor de America's Cup en de Aston Martin Valkyrie. Inmiddels is zijn aandacht weer volledig bij de Formule 1. Volgens Doornbos is het net alsof Newey nieuwe energie heeft gekregen van Verstappen. "Hij lijkt de smaak weer te pakken te hebben dankzij Max. Hij zit in een goede flow. Ik denk dat hij weer met een meesterwerk is gekomen. Die vleugels en die sidepods... Ik vind het een waanzinnige auto om te zien."

Geen weg terug

Red Bull heeft aan de voorkant van de auto opvallend genoeg gekozen voor een pull rod-ophanging. McLaren is eveneens voor deze optie gegaan. Alle andere teams hebben vastgehouden aan een push rod. De pull rod-ophanging werd de laatste jaren niet meer in de Formule 1 gebruikt vanwege de hogere neuzen waarmee werd gereden. Doordat de nieuwe auto's van 2022 weer een lage neus hebben, mede omwille van de veiligheid, behoort een pull rod-variant weer tot de mogelijkheden.

Tekst gaat verder onder de foto

De pull rod-voorwielophanging op de Red Bull RB18 Foto: Giorgio Piola

Een pull rod heeft een paar belangrijke voordelen. Zo ligt het zwaartepunt lager dan bij een push rod doordat verschillende elementen in de auto lager geplaatst kunnen worden en is er een aerodynamisch voordeel. "Het heeft allemaal te maken met hoe stijf je het chassis wil hebben en hoeveel je grip je denkt te genereren met de aerodynamica", legt Doornbos verder uit. "Van de ophanging krijg je immers ook veel mechanische grip. Het gaat om het vinden van die balans. Feit is dat je met een pull rod met een stijver chassis kan rijden. Dat zal een belangrijke rol hebben gespeeld in deze beslissing." Een stijver chassis zorgt voor een betere wegligging en daarmee een hogere snelheid in de bochten. "Alleen in de langzame bochten zie je de auto’s wat meer glijden, wat met name komt door het hogere gewicht."

Nu Red Bull en McLaren voor een pull rod hebben gekozen, is er niet zomaar een weg terug, net als dat de teams met een push rod niet één-twee-drie naar een pull rod kunnen overstappen. "Het is hetzelfde als met een lange en korte wielbasis: het is een keuze waar je je aan moet committeren. Ook al begon je tijdens de eerste test te twijfelen of je wel de juiste beslissing hebt genomen, als je nu nog overstapt loop je sowieso de rest van het jaar achter de feiten aan", stelt Doornbos. De keuze voor een pull rod of een push rod hangt namelijk nauw samen met hoe de rest van de auto is ontworpen. "Een team zal tijdens het seizoen niet zeggen: dit wordt hem niet, laten we een heel andere auto gaan bouwen. Het is net als met een hoge rake versus een lage rake. Je kiest voor een bepaalde filosofie en daar houd je aan vast. Het zal moeten blijken wie de juiste keuze heeft gemaakt: Red Bull en McLaren of de teams met een push rod."

Meer teams vooraan?

Veel fans zouden graag zien dat er in 2022 meer teams voor de overwinningen kunnen meestrijden. Doornbos is wat dat betreft hoopvol gestemd. “Ik heb een heel sterk onderbuikgevoel dat Ferrari een stap gaat maken”, zegt de F1-analist van Ziggo Sport. "Ze zijn dat eigenlijk ook aan hun stand verplicht. Na een paar jaar droog te hebben gestaan, is het wel een must dat Ferrari weer eens een Grand Prix wint." Het ontwerp van de F1-75 valt erg in de smaak bij de oud-coureur van Red Bull Racing en Minardi. "Ze hebben me verrast met een mooie auto en de kleurstelling is ook gaaf. Het gaat er natuurlijk om dat het qua techniek en aerodynamica goed zit, maar dat lijkt vooralsnog het geval.”

Tekst gaat verder onder de foto

Robert Doornbos verwacht het nodige van de opvallende Ferrari F1-75 Foto: Alessio Morgese

Naast Ferrari ziet Doornbos nog een andere potentiële nieuwe frontrunner voor 2022: McLaren. Doornbos: “McLaren zat vorig jaar dicht tegen de top aan, maar ze presteerden nog niet constant genoeg. Ze stonden vorig seizoen echter minder onder druk dan Mercedes en Red Bull en hebben de focus daardoor eerder naar 2022 kunnen verleggen. Ik hoop voor McLaren dat dat zijn vruchten zal afwerpen, op zijn minst tijdens de eerste races van het seizoen. Red Bull en Mercedeszullen er ook wel weer staan, maar hoe leuk zou het zijn als ook McLaren en Ferrari elk weekend meedoen om de podiumplekken? Dat zou alleen maar goed zijn voor de Formule 1.”

Red Bull heeft vorig jaar alles op alles gezet om met Verstappen het kampioenschap te winnen. Hoewel het team altijd benadrukt heeft dat het titelgevecht niet ten koste zou gaan van de ontwikkeling van de 2022-auto, heeft de renstal wel degelijk tot het gaatje moeten gaan in 2021. "Natuurlijk is een team als Red Bull in staat om aan twee auto's tegelijk te werken. Maar ze hebben wel de stress gevoeld van het gevecht om het kampioenschap", stelt Doornbos. "Het draait in de Formule 1 om details en je moet het elk weekend opnieuw voor elkaar hebben. Elke steen moest vorig jaar twee keer worden omgedraaid. Kijk hier nog eens naar, kijk daar nog eens naar. Er mocht niets aan het toeval worden overgelaten. Ik denk dat ze er uiteindelijk gewoon weer zullen staan hoor, Red Bull en Mercedes. Maar hopelijk staan McLaren en Ferrari er dit jaar ook bij."