Vanaf de Grand Prix in Bahrein verschijnt de Mercedes-AMG GT Black Series als officiële safety car op de baan. Het Duitse merk deelt komend F1-seizoen wederom zijn safety car-taken met Aston Martin. De nieuwe Black Series vervangt de Mercedes-AMG GT R. Naast een nieuwe safety car gaan we dit jaar in de vorm van een Mercedes GT 63 S 4MATIC+ ook een nieuwe medical car zien, deze vervangt de Mercedes C 63 S Estate. Volgens de Duitsers zijn het de meest krachtigste versies van deze auto's.

Een opvallende verandering aan de nieuwe safety car is het verdwijnen van de zwaailichten op het dak. Deze zijn vervangen door een nieuw lichtsignaalsysteem dat in de voorruit is ingebouwd en ook op de achterspoiler is aangebracht. De nummerplaat licht ook op in de relevante kleuren om de coureurs tijdens de GP een signaal te geven. De lampen op de zijruiten gaan de toeschouwers helpen om te zien wanneer de safety car op het punt staat naar binnen te rijden. Bernd Mayländer blijft de safety car-coureur en wordt bijgestaan door Richard Darker. Laatstgenoemde beschikt over twee monitoren met alle informatie en tv-beelden om het F1-veld te kunnen volgen. Beide wagens behouden de rode kleur.

"Mercedes levert sinds 1996 de voertuigen die de Formule 1 nodig heeft in het geval van nood", zegt Christoph Sagemüller, hoofd-autosport bij Mercedes. "Onze voertuigen hebben het F1-veld veilig over het circuit geleid in het geval van slecht weer of een incident. Indien nodig is ook onze medical car snel ter plaatse. Om dit te garanderen hebben we de lat voor 2022 hoger gelegd met onze krachtigste modellen."

Aston Martin levert in de weekenden waarin Mercedes geen dienst heeft, de Aston Martin Vantage als safety car en de Aston Martin DBX SUV als medical car.

Bekijk de hagelnieuwe Mercedes-auto's:

