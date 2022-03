Red Bull-teambaas Horner: F1-sprintraces financieel gezien nutteloos

De Formule 1 introduceerde in 2021 sprintraces, die werden verreden op Silverstone, Monza en het Braziliaanse Interlagos. Dit hield in dat het format van die weekends veranderde en de uitslag van de sprintrace de startopstelling van de Grand Prix bepaalde. Voor komend F1-seizoen wilde de organisatie het aantal sprintraces verdubbelen, al kon dit vanwege de extra financiën op veel weerstand rekenen van diverse F1-teams. F1 besloot daarom het aantal sprintraces niet te verdubbelen, maar op drie te houden.

Red Bull Racing was een van de grotere teams die tegenstemde. Meer wedstrijden betekende ook meer kosten, tevens werd het budgetplafond in 2022 met 5 miljoen naar beneden bijgesteld. De Oostenrijkers eisten daarom extra compensatie, de uitkomst was dat er een streep werd gezet door de verdubbeling.

Christian Horner stelt dat het financieel gezien überhaupt nutteloos is om akkoord te gaan met dergelijke wedstrijden. "Maar in het belang van de sport hebben we toegestemd met drie stuks", aldus de Red Bull-teambaas bij de BBC, die kritisch verdergaat. "We mogen de inflatie niet eens doorberekenen. Kijk naar de huidige gas- en elektriciteitsrekeningen en de huidige inflatie. De limiet van het budgetplafond werd vastgezet in het midden van de coronacrisis. In veel opzichten is die irrelevant voor wat er momenteel in de moderne wereld aan de hand is. Dat is dan ook de reden waarom het beperkt is tot drie sprintraces."