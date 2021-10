Ricciardo exit in Q1: “Geen energie verspillen aan frustratie”

Waar Daniel Ricciardo twee races geleden nog won op Monza en zijn teamgenoot Lando Norris afgelopen raceweekend in Sochi pole-position pakte, gaat het dit weekeinde in Turkije vooralsnog minder goed met McLaren. Hoewel op de zevende startplek van Norris nog niet heel veel valt aan te merken, was de uitschakeling van Ricciardo in Q1 wel een grote verrassing. Na een regenbui eerder op de dag begon de kwalificatie op Istanbul Park op een opdrogende baan.

“Het asfalt werd steeds beter en in een ideale situatie wil je de laatste coureur zijn die nog een ronde kan rijden, maar dat is niet altijd mogelijk”, weet Ricciardo in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Dat gezegd hebbende, ik was simpelweg niet snel genoeg op de zachte band. Ik had het er op vrijdag ook al een beetje lastig mee. Niet dat het heel erg was, maar we hadden nog wel wat werk te doen. We hadden twee setjes soft voor Q1, maar ik had nog steeds niet het gevoel dat ik er echt alles uit kon halen. Daar lag het meer aan dan aan de timing”. refereerde Ricciardo aan onder meer de gele vlaggen in bocht 1 waarmee hij te maken kreeg.

“Je wil natuurlijk nooit worden uitgeschakeld in Q1. De ene keer kan me dat enorm frustreren en de andere keer kan ik het wel accepteren”, vertelde Ricciardo. Ditmaal overheerst het laatste gevoel bij de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Natuurlijk is dit geen geweldige dag, maar ik wil liever vooruitkijken en geen energie verspillen aan gefrustreerd of boos zijn.”

Ricciardo heeft goede hoop dat hij zondag plaatsen kan winnen in de race. “We weten niet of inhalen hier lastig is of niet, al is dat op geen enkel circuit eenvoudig. Het wordt dus een uitdaging, maar ik voelde me vrijdag in een aantal lange runs best comfortabel. Daarom ben ik optimistisch dat het zondag zeker beter kan worden, maar we zullen zien. Vrijwel iedereen in de top-tien start op mediums. Dat maakt het qua strategie ook lastiger, maar dat is iets wat we nog gaan bekijken.”