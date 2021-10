Eerder in de tweede seizoenshelft schitterde George Russell al met een tweede startplaats in België en een derde in Rusland. In beide weekenden speelde regen een belangrijke rol in de kwalificatie. Ook op de Turkse zaterdag was het vochtig: als gevolg van een regenbui begon de sessie op Istanbul Park op een opdrogende baan. Russell had het gevoel dat hij opnieuw kon excelleren, maar door een eigen fout bleef hij steken op P13.

“Dit is ontzettend frustrerend, want mijn ronde was waarschijnlijk goed genoeg voor P5 en om met een marge van zes of zeven tienden in Q3 te komen”, reageerde Russell op een vraag van Motorsport.com over zijn kwalificatie. In de laatste bocht ging de Williams-coureur echter van de baan, waardoor hij een plek in Q3 kon vergeten. “Ik was echt aan het zoeken naar de limiet, maar ben daar twee keer overheen gegaan. Dat zijn te veel fouten van mijn kant. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf, want deze omstandigheden hebben we nodig om kansen te krijgen. Dit was een kans, maar ik heb het laten liggen. We waren één bocht verwijderd van weer een speciale zaterdag.”

Russell laat weten dat Williams zich goed heeft verbeterd na de vrije trainingen op vrijdag. Ook daarom baalt hij dat hij niet verder naar voren staat op de startopstelling. “Vrijdag was de snelheid er niet. We waren heel langzaam, maar vandaag [zaterdag] liep het wel. Desondanks starten we als dertiende, in plaats van een potentiële plek in de top-tien”, baalde de toekomstig Mercedes-rijder.

Gevraagd naar de race, antwoordde Russell: “Als je in de top-tien staat en een goede start hebt, dan lig je na de eerste ronde misschien zevende of achtste. Dat maakt alles anders. Echter, als we nu een uitmuntende eerste ronde hebben, dan rijden we hoogstens in de top-tien. Dat is gezien onze snelheid niet genoeg. Het wordt een lange wedstrijd. Volgens mij kent niemand de juiste strategie, dus het wordt interessant.”

