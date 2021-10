Horner: Titel Verstappen nog belangrijker dan constructeurstitel

Met nog zeven races voor de boeg is het in beide kampioenschappen uitermate spannend. Bij de coureurs bedraagt het verschil tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen twee punten, bij de constructeurs heeft Mercedes een voorgift van 33 punten. Het maakt dat alles nog mogelijk is en dat Red Bull hardop mag dromen van een eerste wereldtitel sinds 2013. Gevraagd welke van de twee (de rijders- of constructeurstitel) Horner het liefst zou winnen, moet de Brit eerst even nadenken: "Poeh, dat is een lastige vraag hoor. Vooral omdat het heel tegenstrijdig is."

Geld versus prestige

Met die laatste woorden duidt Horner op een verschil tussen de financiën en het prestige van een rijderstitel. "De cash zit overduidelijk bij de constructeurs", verwoordt de teambaas het simpel. "Voor ieder teamlid draait het voor een belangrijk deel daarom, daarvoor betaalt Stefano [Domenicali] namelijk ook uit. We krijgen geen stuiver voor een rijderstitel. Maar goed, bij die titel zit wel meer prestige." Des te meer omdat dit Formule 1-seizoen uitdraait op een tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen: de ervaren kampioen tegen de gedoodverfde troonopvolger. Het maakt dat er nog meer prestige op het spel staat dan normaal.

"Qua waarde zou ik ze daardoor op gelijke hoogte zetten, maar dan geeft het prestige dus de doorslag voor mij. Als ik er eentje zou moeten of mogen kiezen, zou ik daardoor toch voor de rijderstitel gaan", biecht Horner op. "Maar dat gezegd hebbende, willen we ook heel graag die eerste pitbox te pakken krijgen. Sergio moet daar een sleutelrol in gaan spelen. Hij heeft tot dusver veel pech gehad, maar dat zal heus veranderen. We zullen er in ieder geval alles aan doen in beide kampioenschappen."

Sleutelrol Perez in constructeurskampioenschap

Waar Horner benadrukt dat Sergio Perez een sleutelrol moet vertolken en dat er dus druk op de Mexicaan komt, weet de teambaas zeker dat zijn coureur dat aankan. "In deze fase van het kampioenschap gaat zijn ervaring ook een rol spelen. Hij heeft maar zestien punten kunnen scoren in zes races, maar dat gaat zoals gezegd wel anders worden. Hij had in Monza op het podium moeten staan en had in Sochi ook op het podium kunnen staan. Bovendien denk ik dat er nu enkele goede circuits voor hem aankomen." Perez eindigde vorig jaar als tweede op Istanbul Park in zijn Racing Point. "Sergio en Valtteri [Bottas] zullen echt een sleutelrol spelen in het constructeurskampioenschap en misschien ook wel in de titelstrijd bij de coureurs..."

Naast deze tweede rijders zullen de karakteristieken van de verschillende circuits natuurlijk ook beslissend blijken. Red Bull heeft de Mercedes-circuits in Monza en Sochi overleefd, maar wat verwacht Horner eigenlijk van wat nog komt? "Ik zie dat echt als fifty-fifty. De races in Zuid-Amerika zijn altijd goed voor ons geweest, maar er komen ook nog enkele circuits aan waar we nog nooit zijn geweest. Niemand weet hoe de verhoudingen daar zullen zijn. Het blijft een beetje zoals met eb en vloed of eigenlijk gewoon stuivertje wisselen. We hadden vooraf al wel verwacht dat Mercedes hier in Turkije erg sterk zou zijn en dat blijkt aardig te kloppen. Juist daardoor moeten we zondag zien te profiteren van Hamiltons gridstraf."

