Vooruitgang Renault leidde tot frustratie over vertrek Ricciardo

Nadat in mei duidelijk werd dat Ferrari aan het eind van dit jaar afscheid zou nemen van Sebastian Vettel en verder zou gaan met huidig McLaren-coureur Carlos Sainz, werd ook al gauw bekend dat Ricciardo volgend jaar – na slechts twee seizoenen Renault – naar McLaren zal verhuizen. Frustrerend voor Abiteboul, die dacht met de Australiër een ervaren kracht voor de langere termijn in huis te hebben gehaald. Na de aankondiging merkte de Fransman op dat “wederzijds vertrouwen, eenheid en betrokkenheid cruciale waarden zijn voor een team”, een duidelijke sneer naar Ricicardo.

Inmiddels heeft Renault met Fernando Alonso een waardige vervanger gevonden voor Ricciardo en is de zaak met de mantel der liefde bedekt. Maar Abiteboul geeft in een exclusief interview met Motorsport.com toe dat hij het er moeilijk mee heeft gehad, vooral omdat het met Renault na lange tijd eindelijk de goede kant op lijkt te gaan. “Ik denk dat iedereen de frustratie voelde toen de aankondiging kwam. En laten we eerlijk zijn, ik had het gevoel dat we vooruitgang boekten, we waren stappen aan het maken en de auto zou beter worden.”

Abiteboul neemt het Ricciardo achteraf niet kwalijk dat hij vertrekt. Volgens de Franse teambaas heeft een en ander te maken met een gebrek aan vertrouwen bij de coureur. “Er zat nog veel meer in de pijplijn dan waar hij mee heeft kunnen rijden. Ik weet dat Ricciardo in het verleden veel dingen zijn beloofd. Niet alleen door ons, maar ook door zijn vorige team. Daniel is een emotionele kerel, maar heeft daarin stappen gezet. Hij heeft nu veel meer vertrouwen in het team en in de auto. De relatie tussen hem en zijn race engineer is erg sterk, dat zien we allemaal en dat zal zich uiteindelijk uitbetalen.”

De hele gang van zaken heeft Abiteboul een wijze les geleerd. “Het is echt waar dat wanneer je van coureur wisselt, je eerst een stap terugdoet alvorens je er weer één vooruit kunt zetten. Dat zien we dit jaar en het is iets dat we in de toekomst ook willen zien, stabiliteit brengen. Het eerste jaar [van een nieuwe coureur] is altijd een beetje een investering voor de volgende jaren. We zullen dus langer met onze coureurs moeten werken als we echt stappen willen zetten.”

Met medewerking van Jonathan Noble