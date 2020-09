Wolff: Beperking motorstanden ‘prikkel’ voor ontwikkeling Mercedes

Vanaf het raceweekend op Monza moeten alle motoren tijdens de kwalificatie en de race in dezelfde modus blijven staan. Daarmee is er een eind gekomen aan de extra prestatieboost waarvan Mercedes traditioneel kon profiteren in Q3. Het Duitse merk heeft de veranderingen echter geaccepteerd en lijkt er getuige de één-twee op Mugello niet danig veel zwakker van te zijn geworden. Sterker nog: Mercedes wil deze omwenteling aangrijpen om motorisch nog sterker te worden, vooral richting volgend jaar.

Wolff stelt namelijk dat de HPP-motordivisie in Brixworth er alles aan doet om volgend seizoen een hele race te kunnen afwerken met wat bekend stond als de kwalificatiemodus. “Natuurlijk was er eerst wat frustratie over het besluit, omdat we onze motor geoptimaliseerd hadden om in de kwalificatie nabij de limiet te opereren”, aldus Wolff die aangeeft wel te begrijpen dat dergelijke ingrepen onderdeel zijn van de sport. “Het is niet de eerste keer dat teams op weg naar het kampioenschap gestraft werden, of werden afgeremd door andere teams, de FIA of de commerciële rechtenhouder. Als team hebben we het op een sportieve manier geaccepteerd."

Mercedes wil richting 2021 antwoorden

Reden om bij de pakken neer te zitten, is dat zoals gezegd allerminst. "Ik herinner me dat Hywel [Thomas], die nu de leiding heeft over de motordivisie, zei dat we volgend jaar gedurende de hele race met de kwalificatiemodus gaan rijden. Misschien heb je soms zo’n extra motivatie nodig om jezelf over de limiet te pushen. Mogelijk heeft deze technische richtlijn in 2021 wel een voordeel voor ons. Dat gaan we zien", spreekt de Oostenrijker vol zelfvertrouwen.

Met medewerking van Adam Cooper