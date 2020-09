Szafnauer: "Vettel kan ons met duizend kleine dingen helpen"

De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim vervangt bij de stal uit Silverstone Sergio Perez die op een wel heel merkwaardige manier hoorde dat hij overbodig was geworden. De Mexicaan zou de details over het vastleggen van Vettel per ongeluk hebben opgevangen tijdens een telefoongesprek van teameigenaar Lawrence Stroll met diens advocaten in een hotelkamer in Monza. Perez zat in een naastgelegen kamer en kon letterlijk horen hoe de deal met Vettel er uit zou komen te zien.

Bizar natuurlijk, maar nu een en ander in kannen en kruiken is, speelt Racing Point open kaart. Volgens teambaas Otmar Szafnauer werd er in het geheim al maanden met Vettel gesproken. “We hebben inderdaad enige tijd met hem onderhandeld en de uiteindelijke beslissing hebben we vlak voor de aankondiging genomen.”

Nadat de zaak met Vettel beklonken was, had Szafnauer de moeilijke taak om aan Perez uit te leggen dat hij niet meer nodig was. “Dat telefoontje was niet eenvoudig want Checo is ons altijd trouw geweest. Hij is een fantastische en snelle coureur en een veilige keuze voor de races. Ik denk ook dat het een compliment aan zijn adres is dat we zo lang hebben getwijfeld of we een viervoudig wereldkampioen zouden nemen of met Checo zouden doorgaan. Maar uiteindelijk – met Aston Martin dat terugkeert – denk ik dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Seb brengt de ervaring van het rijden voor en werken met een topteam en dat is wat Aston Martin wil zijn.”

Vettel zal Racing Point op vele mogelijke manieren kunnen helpen, verwacht Szafnauer. “Hij zal het team naar een ander niveau tillen, ik ben er zeker van dat er duizend kleine dingen zijn waarbij hij kan helpen. Hij brengt de werkethiek van een wereldkampioen mee en daar kunnen we als team van leren. Iedereen zal een stapje extra moeten doen en hij zal een prima mentor voor Lance [Stroll] zijn.”