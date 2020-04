Albers: "Eerste haarscheurtjes" zichtbaar bij Mercedes

Hoewel Wolff het zelf ten stelligste ontkent, wemelt het de laatste tijd van de geruchten dat de Oostenrijker na zes uiterst succesvolle seizoenen Mercedes zou willen verlaten en bij het Aston Martin van Lawrence Stroll aan de slag gaat.

In een interview met De Telegraaf geeft Albers – die jarenlang voor Mercedes in de DTM uitkwam – aan dat er spanningen zijn: “Ik heb vanuit mijn netwerk vernomen dat er haarscheurtjes aan het ontstaan zijn bij Mercedes. Ondanks de geweldige prestaties van dat team zijn er geruchten dat er spanningen zijn tussen Wolff, de leiding van Mercedes en moederbedrijf Daimler AG.”

Bij Daimler werd in mei 2019 Ola Kallenius aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur, als opvolger van Dieter Zetsche. Waar Zetsche altijd een prima verstandhouding had met Wolff en het Formule 1-project van harte steunde, daar is Kallenius geen groot fan van de sport. Ook de relatie met Wolff zou niet echt hartelijk zijn.

Achter de schermen zou de leiding van het beursgenoteerde Daimler zich vooral druk maken over de machtspositie die Wolff in de Formule 1 heeft, zo stelt Albers: “Het is opvallend dat de auto van Racing Point een kopie is van de Mercedes van 2019. Wolff heeft een rol gespeeld bij het faillissement van Force India, het huidige Racing Point dat volgend jaar Aston Martin wordt. Het is een publiek geheim dat Wolff nauwe banden heeft met Lawrence Stroll, die achter dat team zit.” Daarnaast is Wolff actief als manager van coureurs als Valtteri Bottas en Esteban Ocon, iets dat ook wantrouwen oproept bij Daimler.

Wolff sprak eerder deze week op de Oostenrijkse televisie over zijn relatie met Kallenius: “Ik bespreek met Ola Kallenius hoe we ook in de toekomst kunnen blijven samenwerken.” Ook benadrukte Wolff dat zijn werk bij Mercedes “zijn prioriteit” heeft en dat een overstap naar Aston Martin “geen onderwerp van gesprek" was.