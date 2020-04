F1 wil kosten verder drukken met bevriezen ontwikkeling motoren

De coronavirus-pandemie heeft grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen in de sport en daarom zijn er al gesprekken gaande tussen de deelnemers, de FIA en de bazen van de F1 over hoe de uitgaven in de toekomst verder verlaagd kunnen worden. Over een reeks maatregelen, waaronder het uitstellen van de introductie van de nieuwe reglementen van 2021 naar 2022 en het vasthouden aan de huidige auto’s in 2021, is al een akkoord bereikt. Het is echter de verwachting dat de krapte in de financiën niet op korte termijn ten einde komt, en dus wordt er gesproken over eventuele extra maatregelen.

Een van de voorstellen is het verlagen van het budgetplafond. Vanaf begin 2021 mogen de teams gedurende een jaar nog maar 175 miljoen dollar spenderen, maar er gaan geluiden dat dit mogelijk met liefst 25 miljoen dollar verlaagd wordt. Er zijn echter zorgen dat deze verlaging alleen echt invloed heeft op de drie topteams en dat dit tot extra ontslagen gaat leiden in een tijd waarin het lastig is om nieuw werk te vinden.

Een andere optie is het beperken van het ontwikkelingswerk voor de motoren door de huidige motoren te bevriezen voor een periode van mogelijk zelfs een aantal jaren. Dit zou voor een forse daling van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zorgen en heeft als bijgevolg dat de kosten voor het afnemen van de motoren mogelijk dalen voor de klantenteams. De gesprekken over deze en andere ideeën om de kosten te drukken, waaronder het uitstellen van de nieuwe reglementen tot 2023, blijven gaande tijdens de coronacrisis.

Het is echter wel duidelijk dat het eigenbelang van de meeste teams bij het nemen van beslissingen momenteel opzij wordt gezet voor het collectieve belang van de Formule 1 en alle deelnemende teams. Zo ging Mercedes recent akkoord met een plan om het verbod op DAS voor 2021 te handhaven, hoewel het Duitse fabrieksteam de enige renstal is dat over zo’n systeem beschikt. Daarnaast stemde Ferrari in met het uitstellen van de nieuwe reglementen, ook al lijkt de Scuderia met haar huidige bolide een achterstand te hebben op de directe concurrentie.