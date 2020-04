Webber vindt gehoopte seizoensstart in juli 'zeer optimistisch'

De eerste acht races van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn uitgesteld of afgelast door de coronavirus-pandemie. Daardoor is de Grand Prix van Canada, die gepland staat voor 14 juni, voorlopig de eerste race van het seizoen, maar pas rond Pasen komt er duidelijkheid over het doorgaan van deze race. Het is dus onduidelijk wanneer het seizoen echt van start kan gaan, maar de Formule 1 lijkt zelf te middelen op juli. Mark Webber denkt echter dat het hoofdpijndossier van de sport tegen die tijd nog niet opgelost is en dat een dergelijke doelstelling erg ambitieus is.

“Het is een gigantisch hoofdpijndossier, want de Formule 1 is een buitengewone business waarin alles snel verandert. Het is een wereldwijde sport, vrachtvervoer is een probleem en logistiek gezien is het een van de meest uitdagende sporten”, zei Webber tegenover Precision Hydration. “Ze kijken naar de periode rond juli, maar ik denk nog steeds dat dit zeer, zeer optimistisch is. De Formule 1, met haar reizende circus waar zelfs voor de televisie enorme productieteams nodig zijn, staat voor een grote uitdaging.”

De Formule 1 en de FIA hebben de wens uitgesproken om in 2020 tussen de 15 en 18 races af te werken in plaats van de oorspronkelijk geplande 22 races. Om dat te bewerkstelligen zijn er plannen om de opzet van de Grand Prix-weekenden te veranderen. Webber ziet dat wel zitten. “Ze kijken naar het inkorten van de weekenden van drie naar twee dagen en ik denk dat dit een geweldig idee is om wat evenementen plaats te laten vinden zonder dat gehaast te doen.”