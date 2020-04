Retro: Vandoorne debuteert in F1 na studieronde in het vliegtuig

Alonso had in Australië een enorme klap gemaakt na een aanrijding met Haas-rijder Esteban Gutierrez. De Spanjaard kon zelf uit het wrak klauteren, maar achteraf bleek dat hij een rib had gebroken. Door de artsen werd hij daarom afgekeurd voor de volgende wedstrijd in Bahrein. Alonso kreeg van de FIA pas op de donderdag voor de race een negatief advies.

Daardoor moest reserverijder Stoffel Vandoorne in allerijl nog overkomen vanuit het Japanse Okayama, waar de regerend GP2-kampioen aan de slag was in de Super Formula. Het was dus nipt voor de West-Vlaming om op tijd aan te komen in de golfstaat. Zo beleefde Vandoorne destijds zijn debuut: "Eric [Boullier, toen de teambaas van McLaren] belde me eerder al om te zeggen dat Fernando nog door de keuring van de FIA moest komen. We hadden voor de zekerheid een vroegere vlucht geboekt. Uiteindelijk kreeg ik gisterenavond telefoon met de mededeling dat ik moest racen. Toen werd het redelijk hectisch."

Studeren in het vliegtuig

Vandoorne had bovendien nog nooit in de McLaren MP4-31 gezeten en dus was het een hele klus om op vrijdag meteen aan de bak te kunnen komen. De Formule 1-wagens van het hybridetijdperk zitten niet bepaald eenvoudig in elkaar. "Ik moest bellen met alle engineers van McLaren, die me veel bestanden hadden doorgestuurd met informatie die ik moest bestuderen. Tijdens mijn reis vanuit Japan heb ik zo al veel voorbereidingswerk kunnen doen. Denk aan info over het stuur, over het operationele gedeelte voor en tijdens de race, over wat we wel en niet mogen zeggen op de radio. Ik heb mijn tijd in het vliegtuig goed besteed.

Punt bij debuut

Vandoorne vond op het circuit van Sakhir echter vrij snel zijn ritme. De Rumbekenaar had het geluk dat hij de baan goed kende, want hij won er twee keer in de GP2. In de eerste training was hij achttiende, in de tweede training schoof hij op naar de elfde plek. Op zaterdag had Vandoorne in Q1 weinig overschot, maar in Q2 vond hij een halve seconde en versloeg hij zo zijn ervaren teamgenoot Jenson Button. Vandoorne zou bij zijn tweede dag in de auto meteen de twaalfde plaats afdwingen.

In een volwassen race voerde hij de strategie van het team perfect uit en dankzij enkele inhaalacties kon hij nog een positie winnen. Met een uitvalbeurt voor Sebastian Vettel zat er nog een extra positie in en zo eindige Vandoorne bij zijn debuut met een tiende plaats in de punten. "Het is voor mij een droomweekend geweest", glunderde hij achteraf. "De zenuwen vooraf vielen goed mee. Het is nooit gemakkelijk, maar ik voelde dat ik alles onder controle had. Ik ben heel bij met die éne kans die ik dit weekend heb gekregen en met het feit dat ik er het beste van heb gemaakt."

Vandoorne had genoeg laten zien om McLaren te overtuigen om in 2017 de afscheidnemende Button te vervangen. Hij had echter de pech om in de meest turbulente periode van het team uit Woking de dienst uit te maken. In een renstal die de weg kwijt was, en die tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso naar zijn hand had gezet, viel er voor Vandoorne weinig eer te behalen. Na twee vruchteloze jaren werd hij opgevist door Mercedes, dat hem een kans gaf in de Formule E. Na een podium in zijn rookieseizoen met HWA Racelab werd hij bevestigd als fabrieksrijder van Mercedes in de elektrische klasse, naast nieuwkomer Nyck de Vries. Ook is hij dit seizoen reserverijder bij het Mercedes Formule 1-team.