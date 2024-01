De Formule 1-test van... Marc Marquez zoekt op Spielberg naar rempunten

Als Honda's MotoGP-coureur is er voor Marc Marquez in 2018 een directe verbinding met Red Bull Racing en diens zusterteam, Toro Rosso. De succesvolle Spaanse rijder, die dat jaar zijn vijfde MotoGP-titel zou veroveren, krijgt de kans om van de Formule 1 te proeven dankzij een test met de Red Bull RB8, de bolide waarmee Sebastian Vettel in 2012 zijn derde F1-titel veroverde.

Deze wagen is voor de gelegenheid wel in een Toro Rosso-jasje gestoken. Decor van deze F1-test voor Marquez is de Oostenrijkse Red Bull Ring. De Spanjaard staat er op dinsdag 5 juni 2018 niet alleen voor: oud-F1-coureur Mark Webber is er om de MotoGP-coureur te ondersteunen, evenals Red Bulls adviseur, Helmut Marko.

De eerste ronden draaien om het opdoen van ervaring in de F1-bolide. Het is vooral een goede mogelijkheid voor Marquez om van de vierwielers te proeven na jaren van tweewielers, maar in de middag worden de runs serieuzer. Hij sluit zelfs af met een run op verse banden om het maximale uit de auto te halen.

Marquez komt tot een totaal van 43 ronden op het 4,318 kilometer lange circuit in Spielberg. Rondetijden worden officieel niet bijgehouden, maar Motorsport.com verneemt dat Marquez de RB7 in Toro Rosso-kleuren naar een 1.14.9 stuurt. Het levert geen representatieve runs op, aangezien de F1 pas in 2014 – met de intrede van het hybridetijdperk – terugkeerde in Oostenrijk.

Foto: Honda Racing Marc Marquez, test de Red Bull F1-wagen, met oud-Formule 1-coureur Mark Webber als helpende hand.

“Ik had de hele dag een grote lach op mijn gezicht”, zegt Marquez na afloop van zijn test. "Het is een geweldige ervaring om met een F1-auto te rijden, vooral omdat ik nog nooit met een auto op een circuit heb gereden. Stap voor stap begon ik in de ochtend de auto te begrijpen. Het was een dag die me voor altijd bij zal blijven. Ik heb ooit een paar ronden in een Formule 3-bolide gereden, maar dat waren maar twee ronden op Motegi. Het was voor de show, maar dat was al een mooie ervaring. Nu gaf Red Bull mij de kans om deze wagen te besturen en die heb ik met beide handen aangegrepen. In de ochtend was ik heel nerveus. Ik kon afgelopen nacht maar slecht slapen", geeft de Repsol Honda-rijder toe. "Ik sliep slechter dan tijdens een raceweekend. Toen heb ik stap voor stap m’n weg gevonden, proberen te genieten en het was erg leuk."

Wat Marquez vooral opvalt? De bochtensnelheid en remkracht van de Formule 1-bolide ten opzichte van de veel lichtere MotoGP-motoren. "Het grootste verschil is het [vinden van het] rempunt", legt hij uit. "In de laatste ronden dacht ik een paar keer dat ik de auto nooit op tijd af zou remmen voor de bocht, maar het lukte toch weer. Dat is het moeilijkste om te begrijpen in een F1-auto. Ook de manier van remmen is heel anders. Ik heb geprobeerd om samen met Mark en Helmut mijn stijl zodanig aan te passen. Dat was een van de moeilijkste dingen om te doen, maar het mooiste waren toch wel de snelle bochten. Het gevoel van de downforce... Je voelt dat het snel gaat, maar Helmut vertelde me steeds weer dat er meer in zat."