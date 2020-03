F1 overweegt zomerstop te schrappen en tweedaagse GP-weekenden

Er is nog geen meter gereden, maar de Formule 1 staat wel al mondiaal in de schijnwerpers. Dat komt vooral doordat men de koppen veel te lang in het zand heeft gestoken en er in Australië vervolgens een potje van heeft gemaakt. Om een herhaling van zetten te voorkomen, kondigde men vrijdag alvast aan de races in Bahrein en Vietnam uit te stellen. Met de aangekondigde seizoensstart eind mei zou hetzelfde voor Zandvoort en Barcelona gelden.

Sportief directeur Ross Brawn heeft tegenover Sky Sports F1 gereageerd op de huidige situatie. De koningsklasse bevindt zich in een lastig parket, al is er volgens hem wel licht aan het eind van de (corona-)tunnel. Wat rest is een soort legpuzzel om nog zoveel mogelijk races in te plannen. Om dat te kunnen doen, overweegt de Formule 1 de zomerstop dit jaar te schrappen. "Als we een streep door onze normale pauze in augustus zetten, geven we onszelf in ieder geval enkele weekenden om extra races in te plannen", liet Brawn weten.

"Ik denk dat we op die manier nog wel een fatsoenlijke kalender kunnen maken voor de rest van dit jaar. Natuurlijk zal de kalender er anders uitzien dan in eerste instantie bedacht, maar we hebben nog steeds een mooi aantal races op het programma staan. Aansprekende races bovendien." Naar verluidt mikt de koningsklasse op een seizoen met minimaal achttien krachtmetingen. "Het seizoen begint later, maar dat hoeft dit jaar zeker niet minder interessant of vermakelijk te maken."

Voor een aansprekende kalender is wel flexibiliteit gewenst. Van alle partijen trouwens. Zo moeten lokale promotors water bij de wijn doen, maar geldt dat ook voor andere teams. "We hebben bijvoorbeeld gesproken over tweedaagse raceweekenden. We zouden dan triple-headers met tweedaagse weekenden kunnen plannen, dat is een optie." Een triple-header zou de handen van teams bepaald niet op elkaar krijgen, maar goed: nood breekt wet volgens Brawn. "We hebben flexibiliteit van alle teams nodig, het gaat hier namelijk over bijzondere omstandigheden. Ik weet zeker dat teams dat ook wel begrijpen en dus flexibel zullen zijn."

Video: Wat betekent de afgelasting van Australië voor F1 2020?