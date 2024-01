Webber: F1-debuutseizoen Piastri overtrof onze stoutste dromen

Als Formule 2-kampioen van 2021 slaagde Oscar Piastri er niet meteen in om een zitje in de Formule 1 te vinden, maar in 2023 kwam het alsnog tot een debuut in de koningsklasse. Na een contractuele strijd met Alpine kwam de Australiër vorig seizoen uit voor McLaren, waar hij aan de zijde van Lando Norris belandde. Na een moeizame start, waarbij hij niet geholpen werd door de povere prestaties van zijn werkgever, ging het in de tweede seizoenshelft een stuk beter. Geholpen door uitstekende upgrades voor de MCL60 eindigde Piastri in Japan voor het eerst op het podium met P3, waarna hij in Qatar zelfs tweede werd. Als kers op de taart won de coureur uit Melbourne in Losail de sprintrace.

Daarnaast maakte Piastri ook indruk door weinig schade te rijden en zijn volwassen houding, zowel op als naast de baan. Deze combinatie van factoren maakte zijn manager Mark Webber trots. "Over het algemeen ben ik natuurlijk heel trots en blij. Zelfs in onze stoutste dromen hadden we niet kunnen verwachten dat hij met zo'n seizoen zou beginnen", vertelde de voormalig F1-coureur. "Maar nu hij tegen de beste coureurs ter wereld heeft geracet, weet hij dat er werk aan de winkel is." Het feit dat Piastri in 2022 langs de zijlijn plaatsnam als reserve van Alpine, zorgde er wel voor dat hij even nodig had om op snelheid te komen.

"Het is nooit goed voor een coureur om vijftien maanden niet te racen. Hij heeft wel wat getest, maar echt racen is onvervangbaar", stelde negenvoudig GP-winnaar Webber dan ook. "In de eerste zes maanden liep hij daardoor vaak wat achter de feiten aan, hoewel Oscar dat niet als excuus wil gebruiken. Zo is hij namelijk niet. Het is op dit niveau natuurlijk geen bonus als je vijftien maanden niet op de grid hebt gestaan, geen pitstops hebt gemaakt of safety cars hebt meegemaakt. Het was dus even schrikken hoeveel pijn het gat deed. Maar hij pakte het goed op. Daarnaast had het team het aanvankelijk moeilijk, waarna de derde race zijn thuisrace was. Psychologisch kwam er in het begin dus veel op hem af, maar hij ging er heel goed mee om."

Na indrukwekkend debuut wel ruimte voor verbetering

Het hoogtepunt van Piastri's debuutseizoen was zijn sprintzege in Qatar, waar hij een jagende Max Verstappen voorbleef. Hij maakte daarmee indruk op zowel Webber als McLaren. "Het was fascinerend om via de radio mee te luisteren. Hij zei 'laat me weten als Max voorbij George is' en dat gebeurde ook. En daarna de manier waarop hij alles prepareerde om klaar te zijn als Max eraan zou komen, waardoor de jongens van McLaren dachten 'oké, wow, dat is iets wat je normaal in je derde of vierde jaar doet'. Dat zijn dingen van Oscar waar we van houden", aldus Webber, die weet dat er nog meer in het vat zit voor zijn pupil. "Er zijn nog verbeterpunten en dat moet ook natuurlijk. Maar in de komende twee tot drie jaar gaan we aan de slag om die verbeterpunten stuk voor stuk aan te pakken."