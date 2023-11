Het Formule 1-seizoen 2010 wordt gekenmerkt door spannende races, een nieuw puntensysteem – vandaag de dag nog steeds hetzelfde – een controverse rondom teamorders van Ferrari in Duitsland en de eerste constructeurstitel voor Red Bull Racing. In Brazilië stelt het Oostenrijkse team deze titel veilig, waardoor het plots geen 'feestteam' meer is maar een serieuze bedreiging voor de gevestigde orde binnen de Formule 1. Na die race is er echter nog één te gaan: Abu Dhabi. Deze race staat sinds 2009 op de kalender en vormt met de ondergaande zon het perfecte decor voor een seizoensafsluiter.

Wat het nog perfecter maakt, is het feit dat er in dat weekend nog vier kandidaten in de titelrace zitten. Fernando Alonso voert het kampioenschap aan met 246 punten en kan al in zijn eerste jaar bij Ferrari voor het eerste Italiaanse succes sinds 2008 tekenen. Een heel grote voorsprong geniet de Spanjaard echter niet, want Mark Webber staat er met 238 punten niet ver achter. Dat betekent dat de Australiër bij een zege moet hopen dat Alonso slechts derde of lager eindigt. Webber heeft gedurende het seizoen – met de crash in Turkije als dieptepunt – de nodige problemen gehad met de jonge Sebastian Vettel, die op de derde plaats staat in Abu Dhabi: 231. De Heppenheimer moet dus al meer op een wonder onder het kunstlicht hopen terwijl Lewis Hamilton de grote outsider is met 222 punten. In het geval van de McLaren-coureur moeten de overige drie coureurs dus in de problemen komen, wil hij überhaupt kunnen dromen van zijn tweede F1-titel.

"Ik heb niets te verliezen en iedereen voor mij heeft alles te verliezen", blikt Hamilton daarom ook toch zelfverzekerd vooruit op de race. "Ik moet deze race natuurlijk winnen en dat ben ik ook van plan." Vettel stelt dat hij zich in een soortgelijke situatie als Hamilton bevindt. "Het is vrij makkelijk. Iets van veertig jaar geleden zei een Formule 1-coureur dat er in dit soort races geen tactieken zijn. De enige tactiek is om voluit te gaan", zegt Vettel op donderdag. "Die aanpak is de afgelopen races niet veranderd en voor mij zal dat hier ook niet veranderen."

Alonso heeft van de vier heren het meeste te verliezen als kampioenschapsleider en houdt zich wat meer op de vlakte. "We wachten af hoe de vrijdag en zaterdag verlopen, dan zien we wel hoe we de race aanpakken. Het hangt af van het verloop van het weekend. We zullen de strategie veranderen op basis van hoe competitief we zijn of van waar we staan." Webber sluit zich als nummer twee meer bij de woorden van de Ferrari-coureur aan. "Hetzelfde als Fernando. We zullen zien hoe het weekend zich ontvouwt, maar Fernando bevindt zich in de beste positie."

Foto: Sutton Images Fernando Alonso heeft in de Ferrari F10 de beste kansen op de titel in Abu Dhabi.

Eerste slag voor Vettel

Op zondag worden de punten uiteraard verdeeld, maar de spanning is op zaterdag al om te snijden. Eén foutje en de race op zondag kan een heel grote uitdaging worden. Hamilton voelt die druk ook in Q2 en wat dan niet helpt, is dat hij Felipe Massa in de weg zit richting de eerste chicane. Hamilton wil aan de kant, maar rijdt daarbij vol een paal - met een camera voor mooie beelden - kapot. Hij redt het wel om door te gaan naar Q3, waar ook de andere drie titelkandidaten hem te wachten staan. Uiteindelijk is het Vettel die met een rondetijd van 1.39.394 de pole-position verovert en plots serieus uitzicht heeft op de titel, wat van hem de jongste F1-kampioen ooit zou maken met 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen. Hamilton zet zijn McLaren achter de Red Bull RB6 neer, gevolgd door Alonso. Webber moet van de vijfde plaats komen, aangezien Jenson Button hem met een tiende van een seconde te snel af is.

"We starten van pole, het kon niet beter", blikt Vettel terug op zijn kwalificatie. "Het was een lastige kwalificatie. We wisten dat de omstandigheden lastig zouden zijn. In de nacht dalen de temperaturen een klein beetje. Gisteren zagen we er in de middag, of late avond, niet zo goed uit en we waren niet 100 procent tevreden, maar we hebben vandaag een grote stap gezet waardoor we voor de pole konden vechten." Alonso, die dus derde eindigt, houdt de moed er in, wetende dat hij aan die P3 genoeg zou hebben in het scenario dat zij in deze volgorde over de finish zouden komen. "Het ziet er goed uit. We maken morgen kans op de zege, we kunnen dit", klinkt het bemoedigend over de boordradio.

Foto: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel slaat op zaterdag zijn eerste slag met de pole-position.

Alonso en Hamilton verliezen tijd

Zondag 14 november stellen de coureurs zich voor de laatste keer in 2010 op voor een race. 55 ronden zullen bepalen wie zich kampioen van een van de spannendste seizoenen ooit mag noemen. Bij een laagstaande zon vertrekken de coureurs van hun startpositie, op weg naar de eerste bocht. In die korte run van 187 meter – voor de polesitter dan – kan een slechte start al meerdere posities kosten. Vettel merkt daar echter niks van, want hij schiet perfect weg en houdt Hamilton achter zich. Alonso kan niet zeggen dat hij een geweldige start had, want Button haalt hem direct aan de binnenzijde in. Voor de Spanjaard is dit scenario echter nog steeds voldoende om zijn derde F1-titel binnen te slepen.

In de eerste chicane gaat het al fout voor Michael Schumacher. Hij raakt in een spin en staat midden op de apex stil. Vitantonio Liuzzi in de Force India kan hem niet ontwijken en hij knalt vol bovenop de Mercedes. Wonder boven wonder schuift de neus van de bolide langs de helm van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen, maar de race wordt direct geneutraliseerd middels een safety car. Meerdere coureurs maken een pitstop, waaronder Renault-coureur Vitaly Petrov. Hij zou later onbedoeld een hoofdrol spelen in de titelstrijd.

Foto: Sutton Images De crash tussen Michael Schumacher en Vitantonio Liuzzi.

Webber ligt dan zesde wanneer hij in ronde elf zijn eerste pitstop maakt. Alonso maakt zich op dat moment nog weinig zorgen en krijgt ook in zijn oren gefluisterd dat hij de snelste op de baan is. Wat wel een rol speelt, zijn de Bridgestone-banden. Met name de zachte band slijt relatief hard en in ronde vijftien vindt Alonso het wel tijd om deze in te wisselen voor de harde band. Hij stuurt zijn Ferrari onder het circuit door bij het uitrijden van de unieke pitstraat en komt vóór Webber terug op de baan, maar hij kijkt wel tegen de geel-zwarte bolide van Petrov aan. Bij Ferrari bestaat het vermoeden dat de Rus doorgaat tot het einde, dus het is van cruciaal belang dat Alonso hem op de baan inhaalt – pronto. Hij probeert het in bocht elf, maar moet hard in de ankers om een crash te voorkomen.

Pas in ronde 22 komt Vettel binnen voor zijn pitstop en komt voor Robert Kubica en Kamui Kobayashi weer terug de baan op. De Duitser heeft tot dan toe de touwtjes stevig in handen en hoeft de race alleen maar uit te rijden om de race te winnen en hopen dat zijn concurrenten een dramatische tweede helft kennen. Hamilton verliest tijd achter Kubica en Kobayashi terwijl Alonso nog altijd vastzit achter Petrov. "We zien dat je je best doet, maar het is cruciaal dat je hem inhaalt", spoort engineer Andrea Stella hem aan. "Gebruik al je talent. We weten hoe groot dat is, gebruik het."

Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images Het zicht dat Fernando Alonso vrijwel de hele race had, met Vitaly Petrov voor zich.

Middelvinger voor Petrov

Met Hamilton op de tweede plaats, Alonso op de zevende en Webber op de achtste ziet het er plots heel goed uit voor de nummer drie in het kampioenschap. Ronde na ronde kijkt men in de Ferrari-garage toe hoe Alonso er niet in slaagt om Petrov in te halen terwijl Vettel vooraan een gat trekt. Na 55 ronden is het dan ook Vettel die als eerste over de streep komt met een voorsprong van tien seconden en een feest kan vieren, maar wordt dat een dubbelfeest? "Goed gedaan Sebastian", zegt engineer Guillaume 'Rocky' Rocquelin op de boordradio. "Ik moet nog wachten totdat iedereen over de finish is gekomen, maar het ziet er goed uit. Nog even wachten, sunshine. Hamilton: P2. Button: P3. Rosberg: P4. Kubica: P5. Du bist weltmeister!", schreeuwt hij het uit, net na het zien van Alonso die als zevende over de meet komt – achter Petrov.

Het is dubbelfeest bij Red Bull. Na het behalen van de constructeurstitel verovert Vettel zijn eerste F1-titel en is daarmee de jongste F1-kampioen ooit. "Ik ben een beetje sprakeloos", aldus de 23-jarige Duitser bij de persconferentie na de race. "Ik weet niet wat je op dit soort momenten moet zeggen. Het is een ongelofelijk zwaar seizoen geweest voor mij, voor iedereen, fysiek en met name mentaal. We bleven altijd in onszelf en de auto geloven en ik bleef in mijzelf geloven. Vandaag was een bijzondere dag. Ik werd wakker en probeerde nergens aan te denken, probeerde zo veel mogelijk contact met mensen te vermijden en gewoon mijn eigen ding te doen. Ik wist dat ik alleen maar kon proberen om de race te winnen en mijn best kon doen. We stonden maar één keer aan de leiding van het kampioenschap, en dat was op het moment dat het ertoe deed. Ik ben sprakeloos. De auto was fenomenaal. De start was cruciaal. Het was erg spannend met Lewis, maar in de eerste stint had ik wat last van graining dus Lewis kon dichterbij komen. Maar toen werd de auto stabieler en was het vanaf dat moment allemaal een droom."

Bij Ferrari heerst verslagenheid. Alonso maakt na de race vanuit de cockpit nog even duidelijk dat hij niet blij is met Petrov en geeft hem het internationale handgebaar van onvrede. Petrov rijdt een van zijn beste races ooit, maar de timing komt Alonso verkeerd uit. "Het is na afloop van de race altijd makkelijk om de beste strategie aan te wijzen", blikt hij terug op deze nederlaag. "Je moet je tegen iemand verdedigen. Als we die pitstop niet [op dat moment] hadden gemaakt, dan had Webber ons waarschijnlijk ingehaald. Met die pitstop verdedigden we ons ten opzichte van Webber, maar we hadden Rosberg en Petrov voor ons. Een erg lastige beslissing, denk ik." Over dat gevecht – en het handgebaar – zegt Alonso het volgende: "Ik probeerde hem in te halen, maar hij verdedigde alsof het de laatste ronde was en we in de laatste race om de titel streden. Hij was erg agressief, maar het is zoals het is. Hij reed erg goed en maakte geen fouten. Volgend jaar proberen we het opnieuw", lacht Alonso.

In 2011 weet Vettel echter zijn sterke vorm vast te houden en zijn tweede F1-titel te pakken, wat er na vier seizoenen op rij uiteindelijk vier zijn geworden.