Wolff: Mijn werk bij Mercedes heeft "prioriteit"

Het gonst al tijden van de geruchten dat Wolff niet langer tevreden is bij Mercedes en het Formule 1-team zou willen inruilen voor een rol bij Aston Martin. Wolff’s goede vriend en Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll heeft een groot belang in dat Britse automerk genomen en wil Racing Point volgend jaar als Aston Martin-fabrieksteam in de Formule 1 laten uitkomen. Stroll en Wolff zouden aan het bekijken zijn of er voor die laatste een rol is weggelegd bij de fabrikant van luxe sportauto’s.

Wolff weerlegt die geruchten op de Oostenrijkse televisiezender ÖRF: “De verhalen dat ik Aston Martin zou gaan leiden zijn niet waar. Mijn prioriteit ligt in de samenwerking van mijn [Formule 1-] team met Daimler. Een rol bij Aston Martin is voor mij geen onderwerp van gesprek”, aldus de Mercedes-teambaas die er aan toevoegt dat Daimler ook in de toekomst de Formule 1 trouw zal blijven: “Ons Formule 1-team werkt fantastisch samen met het merk Mercedes en alles wijst er op dat we nog een aantal jaar zullen blijven samenwerken. Ik ben nu voor het achtste jaar werkzaam bij Mercedes en ik heb het met deze groep mensen prima naar m’n zin.”

Over de geruchten dat Wolff het team zou willen verlaten omdat hij niet door één deur zou kunnen met Daimler-CEO Ola Kallenius, is de Oostenrijker kort: “Ik bespreek met Ola Kallenius hoe we ook in de toekomst kunnen blijven samenwerken.”