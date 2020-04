'Kleinere teams willen budgetplafond van 100 miljoen dollar'

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport dringen vooral de kleinere teams aan op een lager plafond en wordt die wens komende maandag tijdens een nieuw belronde met de teams, de FIA en de Formule 1-organisatie besproken.

Het maximaal te besteden bedrag per team vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe Concorde Agreement dat twee maanden geleden bijna rond was. In die nieuwe financiële en commerciële overeenkomst was een uitgaveplafond afgesproken van 175 miljoen dollar per team per jaar. Dat plafond zou volgend jaar tegelijk met het nieuwe technische reglement ingaan.

Tot dusverre is er echter nog geen nieuwe Concorde Agreement ondertekend, mede door de onzekerheid die de coronapandemie met zich meebrengt. Door het afgelasten en uitstellen van inmiddels al acht Grands Prix, lopen de teams tientallen miljoenen aan inkomsten mis. Vooral de kleinere teams houden nog maar net het hoofd boven water, en dat heeft er al toe geleid dat er is besloten om volgend jaar met dezelfde auto’s als dit jaar te rijden en het dure nieuwe technische reglement een jaar op te schuiven.

Nu zou daar dus een verlaging van het budgetplafond aan moeten worden toegevoegd om de kosten nog verder te drukken. Red Bull Racing gaf al een voorzet door voor te stellen het plafond te verlagen van 175 miljoen naar 150 miljoen dollar, maar de kleine teams zouden zelfs terug willen naar een maximum van 100 miljoen dollar, zo schrijft Auto, Motor und Sport.

Of de teams er uit zullen komen, lijkt lastig. Ferrari is er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat het verlagen van het budgetplafond de kleine teams helpt. De Scuderia pleit er dan ook voor om meer geldbesparende regels in te voeren, zoals het homologeren van de auto’s op de vrijdag voor de race. Dit zou moeten voorkomen dat er gedurende het weekend aan de wagens wordt gesleuteld. Ook zou er gesproken moeten worden over het verlagen van de salarissen van de coureurs en het management.