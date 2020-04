Grosjean: Netflix liet ‘de echte Steiner’ zien

De problemen van Haas werden uitgelicht in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen Drive to Survive. Grosjean en zijn teamgenoot Kevin Magnussen presteerden ondermaats en de formatie kreeg de problemen niet opgelost. Daarnaast hadden de twee nog een aanrijding in Silverstone en dat kwam ze logischerwijs op een flinke uitbrander van Steiner te staan. Na het zien van de Haas-aflevering concludeerde Grosjean dat de leiderschapsstijl van Steiner accuraat weergegeven is.

“Er is geen politiek. Er wordt niets verborgen en dat is best verrassend in de Formule 1”, zei Grosjean. “Als je kijkt naar andere teams en wat daar gebeurt, dan weet je dat het er anders aan toe gaat. Wanneer Guenther niet blij is, laat hij dat merken. Maar het betekent niet dat hij kwaad op je is. We hebben een goede verstandhouding en we zijn vrienden, maar daarbuiten zal hij zich altijd uitspreken over wat er goed en slecht gaat. Je kunt hem net zo goed vertellen wat er goed en slecht gaat. Dat is hoe we werken.”

Grosjean prees de producenten van de Netflix-documentaire, maar had graag meer willen zien van het werk dat achter de schermen geleverd wordt. “Wanneer je de wereld vanbinnen kent, weet je dat niet alles te zien is”, vervolgde hij. “Als je me vraagt naar de aflevering over Haas, dan had ik graag meer willen zien van de mensen die achter de schermen werken. We zaten in een verschrikkelijke situatie, ik geloof dat we meer hadden kunnen zien van het werk dat geleverd wordt door de mensen. Ze hebben allerlei dingen gedaan om uit het dal te komen. Maar dat zat volgens mij niet in het scenario.

Desondanks vond Grosjean het indrukwekkend wat gedaan is om de Formule 1 interessant te maken voor een nieuw publiek. “Het is heel goed voor de fans. Het zorgt ervoor dat de Formule 1 open is voor mensen die er in eerste instantie niet veel van wisten, de kwaliteit is geweldig”, aldus de Fransman. “Ik zou echt willen dat we meer kunnen laten zien. Het is geweldig.”

Met medewerking van Luke Smith