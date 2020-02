Vijf dingen om naar uit te kijken bij Drive to Survive seizoen 2

1. Ferrari en Mercedes 1 / 5 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Vorig jaar schitterden de twee grootste teams door afwezigheid, nu zijn Ferrari en Mercedes wel onderdeel van de serie. De kijkers kunnen dus ook genieten van de verhalen van bijvoorbeeld de rivaliteit tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel bij Ferrari, of het succes van Lewis Hamilton bij het Duitse fabrieksteam. Het Netflix-team kreeg slechts bij enkele races ‘all access’ bij de topteams, maar we kunnen ons opmaken voor spectaculaire beelden.

2. Grand Prix van Duitsland 2 / 5 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images De race waarbij Mercedes uitgebreid gevolgd werd, was uitgerekend de slechtste race van het seizoen voor het Duitse team. Twee incidenten met Lewis Hamilton, een stevige crash van Valtteri Bottas en een teambaas die zijn tafel bijna doormidden slaat: alles kwam voorbij op die regenachtige zondagmiddag. Max Verstappen won de wedstrijd op de Hockenheimring, Hamilton scoorde slechts twee punten. Dat kwam enkel door de diskwalificatie van beide Alfa Romeo’s. Dit is wellicht dé aflevering waar iedereen naar uitkijkt.

3. Max Verstappen 3 / 5 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Vorig jaar kwam Verstappen niet altijd even positief naar voren in de serie. Zo werd de crash in de derde vrije training van de Grand Prix van Monaco uit 2018 zwaar belicht. In die sessie reed Verstappen zijn auto kapot bij het zwembad, wat ertoe leidde dat hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. En dat precies in het weekend waarin Red Bull dominant was. In de race pakte hij nog wel de negende plaats, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo de winst naar huis reed. Dit jaar ging het beter voor Verstappen. Hij pakte drie overwinningen en maakte weinig fouten. Waarschijnlijk zal de kritiek op de Nederlander dit jaar minder fors zijn en zien we vooral veel mooie momenten.

4. Daniel Ricciardo 4 / 5 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images In het eerste seizoen van Drive to Survive was er veel aandacht voor de twijfel van Daniel Ricciardo. De goedlachse rijder uit Australië overwoog om weg te gaan bij Red Bull Racing, omdat hij graag een nieuwe uitdaging wilde. Daarnaast leek hij in te zien dat binnen Red Bull er meer aandacht was voor Verstappen dan voor hem. Uiteindelijk maakte hij de keuze om over te stappen naar het team van Renault. In het nieuwe seizoen krijgen we zijn Franse avonturen te zien, die niet altijd goed verliepen.