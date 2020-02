Testupdate 18u: Uitslag van de vijfde testdag

Nicholas Latifi was de meest productieve coureur op de vijfde dag van de test, de Williams-coureur reed bijna 160 ronden. Sebastian Vettel was de snelste. Lewis Hamilton kwam na een probleem met de oliedruk niet meer in actie.

Eindstand Formule 1-wintertest 2 - dag 2 18.00u: