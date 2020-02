Vettel snelste op voorlaatste dag, motorprobleem Hamilton

De dag ging van start op een nat circuit doordat er afgelopen nacht wat regen was gevallen op de Catalaanse baan. De actie kwam dan ook langzaam op gang en de schamele runs die in het openingsuur werden verreden, gebeurden op intermediates. Langzaam maar zeker werd het asfalt echter droger en Max Verstappen was na een uur de eerste die het circuit op slicks betrad. De Nederlander reed een viertal ronden met ‘aero rakes’ om data te vergaren en trok even de aandacht door op lage snelheid te spinnen bij de chicane.

Later in de morgensessie veroorzaakte Verstappen een code rood door bij de vijfde bocht van de baan te glijden. De Nederlander kwam vast te staan in het grind, waardoor de RB16 met een truck moest worden opgehaald. Verstappen zou later terugkeren op de baan maar reed in totaal maar 31 ronden op donderdagochtend. Tijdens de lunch verklaarde hij dat hij bij het insturen van de vijfde bocht op de witte lijn was gekomen, waar het op dat moment nog nat was, en dat hij daardoor de controle over zijn auto kwijtraakte. De vijfde bocht eiste echter nog meer ‘slachtoffers’. Kort voor Verstappen had Valtteri Bottas een vergelijkbaar moment, maar de Mercedes-coureur kon na een rit door de grindbak verder rijden. Sebastian Vettel verloor de auto op een ander punt in de bocht, waarna hij eveneens in de kiezels kwam. Ook de Duitser kon op eigen kracht door, maar veroorzaakte wel een code rood door het nodige grind mee de baan op te nemen.

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi tekende voor de meest spectaculaire spin van de ochtend. De Italiaan ging er bij de vierde bocht af en kwam met de achterkant van de auto tegen de bandenstapels aan. Giovinazzi kwam zelfstandig uit de grindbak maar verloor op weg naar de pits wel delen van zijn achtervleugel, waarmee hij een rode vlag veroorzaakte.

In de middag was de baan volledig droog en hadden de coureurs een stuk minder moeite om hun wagen op het asfalt te houden. Wel was er een motorgerelateerd probleem bij Mercedes. Lewis Hamilton leek aan het begin te zitten van een racesimulatie toen hij zijn auto aan de kant moest zetten. De Brit zou hierna niet meer in actie komen, waardoor hij donderdag maar veertien ronden reed. Mercedes deelde later mee dat de motor zichzelf uit voorzorg uitschakelde als gevolg van een onregelmatigheid in de oliedruk.

In de tijdenlijst ging Vettel er met de eer vandoor dankzij een 1.16.841, die hij aan het einde van de morgen reed op de zachtste compound. Daarmee klokte Ferrari voor het eerst deze winter een tijd in de 1.16. Mercedes is echter nog altijd het snelste team van het voorseizoen dankzij de 1.15.732 die Bottas een week geleden noteerde. Pierre Gasly zette zijn AlphaTauri in het laatste kwartier op de tweede plaats, op twee tienden van Vettel. Racing Point-coureur Lance Stroll en Williams-nieuweling Nicholas Latifi tekenden voor de derde en vierde, terwijl Lando Norris (McLaren) goed was voor de vijfde tijd. Verstappen stond aan het einde van de dag uiteindelijk zesde met de 1.17.738 die voor de pauze reed. Albon, die de middagsessie voor zijn rekening nam bij Red Bull, ging ruim vijftigmaal de baan rond en sloot de dag op de tiende stek in de tijdenlijst, achter Valtteri Bottas, Esteban Ocon en Kevin Magnussen. Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi kwamen tot de elfde en twaalfde tijd, terwijl Hamilton geen enkele echt snelle tijd reed en onderaan eindigde.

Vrijdag is de zesde en laatste testdag op het circuit van Barcelona.

Uitslag dag 5 Formule 1-wintertest Barcelona: