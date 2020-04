McLaren-personeel met verlof, loonsverlaging Sainz en Norris

Het coronavirus zorgt ervoor dat er momenteel weinig te doen is in de wereld van de Formule 1. Tot in ieder geval half juni wordt er niet geracet en het vooruitzicht is dat het nog langer gaat duren voordat de eerste race van 2020 zich aandient. Dit heeft forse gevolgen voor de inkomsten van de teams, die druk zoekende zijn naar oplossingen om te snijden in de uitgaven.

McLaren lijkt nu als eerste team wat knopen door te hebben gehakt over maatregelen die het moet nemen om op de korte termijn ‘banen te beschermen’. Dat doet het in Woking gevestigde team door een deel van het personeel met verlof te sturen. De medewerkers die wel aan het werk kunnen blijven, moeten wel een verlaging van het salaris accepteren. Toen Carlos Sainz Jr. en Lando Norris geïnformeerd werden over de situatie, boden zij vrijwillig aan om hun salaris met eenzelfde percentage te laten verlagen als bij hun collega’s het geval is. Ook het management, onder wie CEO Zak Brown, zijn akkoord met een verlaging van het salaris.

In een statement verklaarde McLaren dat de ingrepen onderdeel zijn van ‘bredere kostenbesparende maatregelen door de impact van COVID-19 op het bedrijf’. “Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen voor de korte termijn, om te garanderen dat onze medewerkers weer fulltime aan het werk kunnen als de economie zich herstelt.” Het is nog niet duidelijk hoeveel personeelsleden McLaren met verlof heeft gestuurd, wel is bekend dat de maatregelen zo’n drie maanden gelden.

McLaren kan gebruikmaken van een maatregel van de Britse overheid ter behoud van de werkgelegenheid. Hierdoor kan het Britse team haar personeel met verlof sturen, waarvoor 80 procent van het salaris met een maximum van 2.500 pond per maand vergoed wordt.