De Monegask werkte afgelopen zondag een demonstratie af in de oude Ferrari 312B3 van Niki Lauda uit 1974. Door een kapotte remschijf kwam Charles Leclerc in Rascasse achterstevoren in de muur terecht en beschadigde daarmee de achtervleugel. Het lukte om weer verder te gaan, maar een paar honderd meter verderop parkeerde Leclerc de auto al rokend op het rechte stuk. Direct na de crash maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat het niet zijn schuld was, maar dat er iets met de auto was.

"De remmen gaven de geest. Ik remde, maar kon het rempedaal plots tot de vloer indrukken. Gelukkig gebeurde het in dat gedeelte en niet ergens anders, dat had verkeerd kunnen aflopen", aldus de WK-leider, die niet veel later uit de auto sprong. "Ik werd angstig, ik kwam namelijk op een normale manier op die bocht af." Op de foto bovenaan het artikel is een verbrijzelde linkerremschijf te zien. De foto is kort voor de spin genomen. Doordat alle remkracht naar de rechterzijde ging, werd Leclerc bij het remmen passagier van zijn eigen wagen.

De 312B3 die hij in Monte-Carlo bestuurde is in eigendom van Methuselah Racing. Dat bedrijf zit in Keulen en wordt geleid door Mario Linke. Lauda racete met dit model in zijn eerste jaar bij Ferrari in 1974. Hij eindigde als tweede in zijn eerste race voor Ferrari in Argentinië. Later dat jaar pakte de Oostenrijker zijn eerste zege in Spanje. Nog in datzelfde seizoen zou Lauda ook in de Nederlandse Grand Prix zegevieren.