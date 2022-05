Baku past ingang pitstraat aan en hoopt in 2023 op F1-sprintrace

De ingang van de pitstraat is al een gespreksonderwerp sinds de eerste Formule 1-race in Baku in 2016. Deze ligt bijna aan het einde van een lang recht stuk en de coureurs moeten flink in de ankers wanneer ze het team willen opzoeken. Vorig jaar werd de aandacht groter nadat oud-F1-kampioen Nico Rosberg de ingang als één van de gevaarlijkste plekken op de kalender bestempelde. "Stel dat hier iets misgaat met de auto", liet de Duitser voorafgaand aan de race weten. "Je rijdt 350 kilometer per uur en aan de linkerkant is alleen maar een muur. Als er iets afbreekt en je belandt in die muur, dan ben je er niet meer. Zelfs met een F1-auto voelt dit als een heel gevaarlijke plek. Het voelt gewoon niet fijn om daarlangs te rijden, maar je moet wel."

Max Verstappen en Lance Stroll crashten vorig seizoen door klapbanden van Pirelli op dat lange rechte stuk, waarbij de regerend wereldkampioen het dichtste bij de pitstraat zat. Sebastian Vettel stelde dat het tweetal geluk had door niet de linkerkant op te glijden. De FIA was eerder van mening dat dit gedeelte van de baan geen aanpassingen nodig had, maar komt daar nu op terug. Baku-promotor Arif Rahimov laat maandag weten dat de pitsingang aangepast wordt om de veiligheid te verbeteren. "Er worden geen aanpassingen gedaan aan het circuit, maar we hebben van de FIA het verzoek gekregen of we de ingang van de pitstraat wilden aanpassen om het veiliger te maken", zegt Rahimov tegen Motorsport.com. "De rijders maken over het algemeen niet veel fouten bij het ingaan van de pits, maar we zien wel hoe het gaat."

Tijdens het Grand Prix-weekend gaat de organisatie ook de kerbstones nauwlettend in de gaten houden, omdat deze met de huidige generatie auto's lastig te nemen zijn. "Na een training wordt er geregeld door coureurs gezegd dat kerbs op bepaalde plekken aangepast dienen te worden of juist moeten worden weggehaald", gaat Rahimov verder. "In het gedeelte van de oude stad, dat krappe stuk, spelen we al sinds de eerste dag met de kerbs. We hebben ze daar neergelegd, weggehaald en weer neergelegd. We weten het pas op het moment dat de auto's de baan opgaan."

Zien we Baku na 2024 nog terug?

Het huidige contract van Baku loopt tot eind 2024 en de promotor meldt dat er momenteel nog geen nieuwe gesprekken worden gevoerd over een eventuele verlenging. Rahimov wil echter wel dolgraag een van de zes sprintraces houden volgend seizoen en stelde dat volgende maand voor te leggen aan de F1-bazen. "Dat is voor mij een agendapunt. Gezien de drukte in de Formule 1 moet je zulke dingen pas aankaarten als ze bij je racen. Ik ben een groot voorstander van sprintraces. Ik vind het een leuk concept. Het is nooit verkeerd om het een en ander aan te passen. Bepaalde zaken kunnen saai worden voor mensen, daardoor verliezen ze interesse. Deze veranderingen zijn goed."