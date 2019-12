Red Bull vertrouwt op aanpak FIA inzake brandstofcontroverse

Ferrari raakte de afgelopen weken in opspraak vanwege mogelijke overtredingen met de brandstoftoevoer. Het Italiaanse team zou gebruik hebben gemaakt van een grijs gebied in de reglementen om de motor op te voeren, wat argwaan wekte bij de rivaliserende formaties. Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan stuurde op 22 oktober een brief naar de FIA om dit onderwerp aan te kaarten. Dat resulteerde vervolgens in een reeks technische richtlijnen. Het drietal richtlijnen moest voorkomen dat de teams de reglementen op dit gebied op verschillende wijzen zouden interpreteren.

In Abu Dhabi werd uitgerekend bij Ferrari een opmerkelijk verschil ontdekt tussen de vooraf doorgegeven hoeveelheid brandstof in de wagens en wat er daadwerkelijk in de tank zat. De FIA ontdekte dit tijdens een routinematige controle voorafgaand aan de race. Na afloop kreeg Ferrari een boete opgelegd van €50.000 voor de overtreding.

Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met de aanpak van de FIA, zo laat hij weten aan Motorsport.com. "Ze doen er aboluut alles aan om ervoor te zorgen dat de complexiteit van deze motoren in elk opzicht wordt bewaakt. Ik denk dat ze steeds meer stappen maken om ervoor te zorgen dat de grijze gebieden zo duidelijk mogelijk zijn." Over de rol van de teams in het attenderen van de FIA op mogelijke overtredingen of andere kwesties, zei hij: "Dat is natuurlijk altijd een element, omdat de middelen [van de FIA] beperkt zijn. Ik denk dat de organisatie veel middelen investeert om een neutraal speelveld te waarborgen. Nu de winter eraan komt is het creëren van duidelijkheid voor 2020 het allerbelangrijkste. Hopelijk nemen de reglementswijzigingen en de technische richtlijnen dan alle zorgen weg."

Met medewerking van Adam Cooper