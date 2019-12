Leclerc: "Ik zou Hamilton verwelkomen als teamgenoot bij Ferrari"

Het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes verloopt aan het eind van volgend seizoen. De 34-jarige Brit wordt in de wandelgangen gelinkt aan Ferrari. Het gerucht gaat dat hij eerder dit jaar met Ferrari-voorzitter John Elkann zou hebben gesproken. Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemde het in Abu Dhabi "interessant" dat de zesvoudig wereldkampioen in principe beschikbaar is voor 2021, al hintte Hamilton eerder naar een langer verblijf bij Mercedes.

Toen Leclerc werd gevraagd of hij Hamilton welkom zou heten bij Ferrari, zei de Monegask: "Natuurlijk. Dit is de Formule 1 en we willen daarin allemaal de beste zijn en tegen de besten vechten. Ik heb de kans gekregen om naast Vettel te rijden, een viervoudig wereldkampioen waar ik veel van heb geleerd. Je kan altijd leren van deze kampioenen. Dus ja, natuurlijk [is Hamilton welkom]."

Zoals het er nu voor staat is de meerderheid van de coureurs aan het eind van 2020 vrij om naar andere teams te gaan. Leclerc en Vettel behoren zelf ook tot die groep. Dit jaar versloeg de jonge Ferrari-coureur zijn ervaren teamgenoot met 24 punten, iets wat Daniel Ricciardo in 2014 ook lukte bij Red Bull.

Hamilton wilde zelf niet reageren op de geruchten dat hij met Elkann zou hebben gesproken. Hij zei zijn pijlen op Mercedes te richten, zolang teambaas Toto Wolff betrokken blijft bij het team. De samenwerking met hem is voor Hamilton een belangrijke factor. "Natuurlijk is alles wat achter gesloten deuren gebeurt privé, ongeacht met wie je praat. Al heel wat jaren heb ik nooit nagedacht over andere opties, omdat we gewoon doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. En om eerlijk te zijn denk ik nog steeds dat we op dat pad verder gaan en er weinig is dat hier wat aan verandert. Ik weet dat Toto ook zijn opties bekijkt en alleen hij weet wat het beste is voor hem en zijn familie. Dus ik wacht eerst af wat hij gaat doen. Ik zit hier op mijn plek, dus om iets anders te gaan doen beslis je niet zomaar. Het is natuurlijk wel slim om na te denken over wat ik wil, of dit [team] de laatste fase van mijn carrière moet zijn", zei hij.

Met medewerking van Jake Boxall-Legge