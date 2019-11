Ferrari: Interessant dat Hamilton vanaf 2021 beschikbaar is

Geruchten over een huwelijk tussen Hamilton en Ferrari zijn al langere tijd niet van de lucht. Want wil iedere coureur niet vroeg of laat voor de Scuderia rijden en zou dat Hamiltons carrière van nog iets meer glans voorzien? De Brit heeft al laten weten dat hij zijn loopbaan ook zonder Ferrari-periode compleet vindt, maar dat betekent nog niet dat de deur in Maranello definitief is dichtgegooid. Zeker niet voor de recent veelbesproken Ferrari-teambaas Binotto.

"Lewis is een buitengewoon goede coureur, een fantastische coureur eigenlijk. Dat hij vanaf 2021 beschikbaar is, kan ons alleen maar vrolijk stemmen", verkondigt Binotto in Abu Dhabi tegenover onder meer Motorsport.com. De Hamilton-geruchten verwijst hij dan ook allerminst naar het rijk der fabelen, al is het volgens de Italiaan nog wel te vroeg om er concreet op in te gaan. "Het is nog te vroeg voor welke beslissing dan ook. Op dit moment zijn we blij met onze eigen coureurs en volgend jaar zullen we op een geschikt moment wel bespreken wat we [voor 2021] gaan doen."

Hamilton heeft op zijn beurt al meermaals laten doorschemeren erg aan Mercedes-teambaas Toto Wolff te zijn gehecht. In Brazilië suggereerde hij zelfs zijn eigen toekomstplannen te verbinden aan die van zijn Oostenrijkse teambaas. "Lewis en ik zijn in de afgelopen zeven jaren erg naar elkaar toegegroeid. We zijn ongeveer op hetzelfde moment bij Mercedes gekomen en hebben een vertrouwensband opgebouwd", zegt Wolff daar in Abu Dhabi over. "Het is dus mooi dat hij zulke dingen over mij zegt."

Voor Wolff geldt omgekeerd trouwens hetzelfde, ook hij is gehecht aan de samenwerking met Hamilton. "Ik wil ook graag weten waar hij in de toekomst heengaat of juist blijft. Dat is belangrijk voor ons allebei en we praten onderling dan ook veel over de toekomst. Of ik daar iets meer over kwijt kan? Nee. Het gaat er voor mij nu om het seizoen goed af te sluiten in Abu Dhabi en verder spelen er natuurlijk veel zaken waar we in de winter over zullen besluiten", sluit Wolff tamelijk cryptisch af.

