Ferrari houdt aanpak van clash Vettel en Leclerc geheim

Vettel en Leclerc maakten op Interlagos contact in de strijd om de podiumplaatsen en moesten allebei onmiddellijk de strijd staken. Geen van de twee Ferrari-rijders werd door de FIA bestraft, al legde de publieke opinie voornamelijk de schuld bij Vettel, die bij het inhalen van Leclerc op de Monegask leek in te sturen.

Teambaas Mattia Binotto was achteraf bijzonder ontevreden over het incident en nodigde het duo uit voor gesprekken in Maranello. Binotto weigerde in Abu Dhabi details prijs te geven over wat er met de rijders is afgesproken en wil geen van de twee rijders verantwoordelijk stellen. "Het is niet belangrijk of een rijder er meer schuld aan had dan een andere", zei Binotto vrijdag. "Misschien was het vorige keer meer Sebastian en de volgende keer meer Charles. Dat maakt niet uit. Het zijn twee rijders die met elkaar strijden en soms worden er fouten gemaakt. Het belangrijkste is dat het niet opnieuw gebeurt."

Welke stappen heeft Binotto dan ondernomen om een herhaling te vermijden? De maatregelen wil hij niet openbaar maken. "Dat is iets wat we intern bespreken. Het zijn allebei heel goede rijders. Ze weten exact wat ze moeten doen. Ze begrijpen allebei dat dit niet aanvaardbaar was. Het is iets wat we onder ons hebben besproken en dat hou ik ook zo."

Leclerc stelde donderdag dat hij en Vettel in de toekomst minder agressief met elkaar moeten racen in het belang van het team.