Leclerc: "Vettel en ik moeten minder agressief zijn in duels"

Na de Grand Prix van Brazilië volgden er veel stevige gesprekken binnen Ferrari, want hoe kon het gebeuren dat Leclerc en Vettel elkaar uitschakelden terwijl ze op koers lagen voor een vierde en vijfde plek en misschien wel meer dan dat? Het tweetal zat elkaar dit jaar al vaker dwars, maar de dubbele DNF was voor Mattia Binotto toch wel de druppel. Hij riep de heren bij elkaar om te bespreken hoe dat volgend jaar anders moet.

Volgens de teambaas zijn de coureurs zich ervan bewust dat ze fout bezig waren en er op deze manier geen kampioenschappen gewonnen worden. Leclerc beaamt dat er lessen zijn geleerd van de race op Interlagos. "We hebben er na afloop goed naar gekeken, ik persoonlijk vooral om te begrijpen hoe we zoiets in het vervolg beter kunnen doen. Het was erg ongelukkig, omdat het contact maar heel licht was en het toch een groot drama opleverde. Dus er kwam ook wat pech bij kijken", aldus de Monegask.

"Als team denk ik dat we waarschijnlijk wat minder agressief met elkaar moeten omgaan, zodat het niet meer gebeurt. Het is niet goed voor het team, niet goed voor iedereen die ons steunt", beseft Leclerc. Teamorders zijn een optie om dit te voorkomen, al hebben de coureurs bewezen er in het heetst van de strijd niet altijd naar te luisteren.

Leclerc gelooft dat hij en Vettel nog steeds de vrijheid krijgen om onderling uit te maken wie er het snelst is. "Ik denk niet dat het zal veranderen. We kunnen allebei vrij blijven racen. Seb en ik zijn natuurlijk erg competitief ingesteld. We willen beide winnen, maar moeten ook het juiste compromis vinden. We racen natuurlijk wel voor hetzelfde team. Los daarvan kunnen we niet veel doen. De consequenties waren de laatste race erg groot, maar als je het terugziet, merk je dat het contact minimaal was. Zoals ik zei, het moet gewoon niet meer gebeuren."

In eerste instantie wilde geen van de Ferrari-mannen de schuld op zich nemen voor het incident, maar dat is nu anders. Leclerc: "Ik vind dat Seb niet naar links had moeten gaan en dat weet hij. En ik had waarschijnlijk beter mijn best moeten doen om te voorkomen dat hij die kant op bewoog. We zijn dus allebei een beetje schuldig. Het belangrijkste is in ieder geval dat alles weer helder is voor ons. We hebben met elkaar om de tafel gezeten en gaan weer verder."

Met medewerking van Jonathan Noble