Hamilton heeft geen spijt van strategisch experiment Brazilië

Toen in de laatste ronden van de Braziliaanse GP de safety car naar buiten kwam, liet Mercedes Lewis Hamilton zelf beslissen of hij naar binnen wilde komen voor een verse set banden. Helaas voor hem was verkeerd berekend hoeveel plekken hij zou verliezen evenals hoeveel ronden er nog te verrijden zouden zijn zodra de groene vlag weer tevoorschijn kwam. Na de race zei technisch directeur James Allison dat het een "domme beginnersfout" was door Hamilton te laten beslissen zonder hem de volledige en juiste informatie te geven.

Hamilton zei dat hij de situatie achteraf nog eens heeft besproken met zijn team en dat iedereen daar baat bij heeft gehad. "Het was geen groot drama voor ons. Ik denk niet dat het zou zijn gebeurd als we nog voor het kampioenschap vochten. We waren aan het experimenteren, probeerden iets meer risico te nemen. Dat loonde niet, maar het is goed voor ons om zulke momenten te ervaren", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com over de strategische misser.

"We hebben geloof ik meer geleerd van dat weekend dan van de races daarvoor, toen het allemaal relatief soepel verliep. We praten er heel open over met elkaar. Persoonlijk zie ik het zo: ik nam de beslissing om naar binnen te komen. Ik kreeg die optie, maar was ook een beetje verkeerd ingelicht over de positie waarop ik zou terugkeren. Er volgden daarna meer fouten, zoals de safety car die langer door ging dan we dachten."

Met de tijdstraf vanwege de aanrijding met Alexander Albon kwam Hamilton uiteindelijk uit op de zevende plek. In de seizoensfinale in Abu Dhabi wil hij er voor de laatste keer een spektakel van maken. "Brazilië was zeker niet geweldig. Ik vind het belangrijk om ook vaak de goede delen van het weekend te belichten, in plaats van altijd maar op het negatieve te focussen. De minpunten moet je altijd erkennen, maar het is goed om de positieve elementen eruit te pikken en die waren er ook genoeg. Ik wil alleen niet nog zo'n weekend, dus ik ga het rechtzetten en we gaan daarna gewoon op volle kracht vooruit."

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas zal in Abu Dhabi een moeilijkere race beleven. Hij moet vanwege een motorwissel door de DNF in Sao Paulo namelijk achteraan beginnen. "Ik neem een nieuwe versie van de laatste specificatie en dat betekent achteraan starten. Nu we dat weten, moeten we ons echt focussen op de race pace, het tempo op de zondag en wat we daaraan kunnen doen met de wagen. We kunnen ook vast vooruit denken wat betreft de strategie om me te helpen terug te komen", aldus de Fin.

"Het voordeel is dat het kampioenschap al voor Brazilië was bepaald. Als ik nog in het titelgevecht had gezeten, was die uitvalbeurt en de start van dit weekend natuurlijk veel pijnlijker. Maar dat is dus niet zo, het is wat het is. We moeten het maximale zien te halen uit de aanpak voor zondag, maar ik ben er zeker van dat we nog iets moois kunnen neerzetten. Ik zie het als een uitdaging, we krijgen in ieder geval een mooie training om in te halen."

Met medewerking van Adam Cooper