Albon: Hamilton heeft persoonlijk excuses aangeboden na Brazilië

In de slotfase van de Braziliaanse GP stond Hamilton - na een wat merkwaardige tactische zet van zijn team - op verse banden. Hij wilde naar eigen zeggen nogmaals op jacht naar Verstappen, maar vergaloppeerde zich in al zijn dadendrang. Hij tikte Albon in de rondte en bracht de Britse Thai zo vanaf een podiumklassering ineens terug naar P14. Hamilton stond nog wel op het ereschavot, maar zou door een straf terugvallen naar de zevende stek en zijn bokaal aan Carlos Sainz moeten geven.

Albons reactie op de boordradio was beklijvend. De normaal zo rustig en zachtjes pratende Red Bull-coureur schreeuwde het uit en was hevig geëmotioneerd. In Abu Dhabi geeft hij aan dat het verloren podium nog steeds wel 'pijn' doet, maar dat hij het voorval inmiddels achter zich heeft gelaten. "Het doet nog steeds pijn, maar er zullen in de toekomst nog wel genoeg kansen voor mij komen om op het podium te staan", is Albon hoopvol. Gezien zijn eigen ontwikkeling en het recente optreden van Red Bull is dit optimisme ook best reëel te noemen.

De pijn wordt volgens Albon ook enigszins verzacht doordat Hamilton - die in de media ook al het boetekleed aantrok - persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden. "Lewis heeft het heel netjes gedaan. Hij stuurde me persoonlijk nog een berichtje om zijn excuses aan te bieden", vervolgt Albon tegenover onder meer Motorsport.com. Daarnaast wil Albon de schuld ook niet volledig bij de Britse wereldkampioen leggen. "Er waren ook manieren waarop ik het contact zelf had kunnen voorkomen", duidt hij op het feit dat hij de bocht ruim nam en zo een gapend gat liet om in te duiken.

Het maakt volgens Albon dat beide coureurs een deel van de verantwoordelijkheid dragen, al blijft hij er wel bij dat Hamilton iets te gretig was en beter had kunnen wachten. "Ik werd door hem verrast met deze manoeuvre. Hij had namelijk een goede kans gehad om mij iets later in te halen, bijvoorbeeld bij het aanremmen voor de eerste bocht. Hij was dus te ongeduldig, maar goed het is nou eenmaal gebeurd", wil Albon het vizier vooral op de afsluitende race van dit seizoen richten.

Met medewerking van Scott Mitchell