Verklaard: F1-regels voor brandstofcontrole voor en na een GP

Ferrari was de afgelopen periode vaak negatief in het nieuws gekomen. Het Italiaanse team werd door de rivalen en de FIA in de gaten gehouden, omdat het misschien de regels zou overtreden met de werking van de krachtbron. Specifieker gezegd: het kwam aan op het brandstofverbruik, dat hoger zou liggen dan is toegestaan door een sluw trucje. Het gevolg was een reeks technische richtlijnen om de grijze gebieden te verduidelijken en de reglementen op dat gebied dicht te timmeren.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi deed Ferrari opnieuw de wenkbrauwen fronsen toen de FIA de renstal op de vingers tikte omdat het de hoeveelheid brandstof verkeerd had doorgegeven. Charles Leclerc had 4,88 kilogram meer brandstof bij dan het team voorafgaand aan de race had doorgegeven. Of het om een administratieve vergissing gaat of een slimmigheid, weet alleen Ferrari.

Red Bull-teambaas Christian Horner verwachtte een diskwalificatie, maar daar is het niet van gekomen. De FIA deelde een boete van vijftigduizend euro uit aan het team. Hoe zwaar is een dergelijke overtreding en waarom werd er een boete uitgedeeld? De technische kant van de sport vraagt in dit geval om wat extra uitleg over de procedures en regels.

Regels en procedure voor controle van brandstofverbruik

Teams moeten minstens twee uur voordat de pitlane opengaat doorgeven hoeveel brandstof ze van plan zijn te gebruiken, vanwege het brandstoflimiet. Dit omvat de benzine om plaats te nemen op de grid, de formatieronde, de race en de in-lap. Technisch afgevaardigde Jo Bauer kan met zijn team willekeurig de wagens voor de race wegen om te controleren hoeveel er is gebruikt. Daarom moeten de tanks uiterlijk een uur voordat de pitstraat open gaat zijn volgegooid.

De wagen wordt allereerst gewogen met speciale set wielen die door de FIA is gemarkeerd. Die hebben een specifiek gewicht dat voor alle teams gelijk is. Het team vervolgens gevraagd om de tank te legen en de benzinepomp te laten draaien zodat zeker is dat alle overgebleven brandstof in de 'fuel collector' terechtkomt. De FIA wil er zeker van zijn dat de tank geheel leeg is, waarna die de wagen voor een tweede keer zal wegen om het verschil te meten met een volle tank. Daarna gaat de brandstof weer terug in de wagen en wordt deze een derde keer gewogen, om direct erna de tankdop en 'quick disconnect' af te sluiten zodat er niets meer bij of uit kan.

Na de race kan de FIA opnieuw besluiten om wagens te checken, zodra de parc fermé procedures zijn afgerond. De bolide wordt dan gewogen met dezelfde gemarkeerde wielen als voorheen. Er wordt bepaald hoeveel brandstof er is gebruikt tijdens de ronden naar de grid en de in-lap, en daarna volgt opnieuw een weging.

In de notities van Nikolas Tombazis staat benadrukt dat de berekeningen gebaseerd zijn op het gewicht dat de teams van tevoren aangeven of wat er is gemeten bij een willekeurige controle zoals hierboven beschreven. Hij heeft overigens een specifieke lijst met situaties beschreven die tot meer onderzoek kunnen leiden en wat aan de stewards gemeld kan worden:

Als de procedure voor het uitpompen van de brandstof anders is dan de normale procedure, waarvan het team verplicht is die van tevoren door te geven aan de FIA. Als er een groot verschil is gevonden nadat de benzine uit de wagen is gepompt met de bovenstaande procedure. Als het team niet op tijd (dus twee uur voor de pitstraat open gaat) de hoeveelheid brandstof doorgeeft, of als dit erg verschilt van wat er bij een check is gemeten. Als de geïntegreerde fuel flow meter lager is dan het gemeten brandstofverbruik. Als er voor de race meer dan 110 kilogram in de wagen zit. Als bij software-inspecties of data-analyses grote operationele verschillen optreden tussen de kwalificatie en de race.

Ferrari was in Abu Dhabi volgens de FIA in overtreding met het eerste punt. Een officiële verklaring voor hoe het verschil heeft kunnen ontstaan is echter niet gegeven. Belangrijk detail: Punt vijf heeft Ferrari dan weer niet overtreden. Het heeft dus niet meer brandstof verbruikt dan de toegestane 110 kilogram, wat wellicht een veel strengere straf had opgeleverd.