Hoe het idee van de kombocht op Circuit Zandvoort ontstond

De Formule 1 keert zoals al enige tijd bekend in mei 2020 terug naar Nederlandse bodem. In Zandvoort zijn de verbouwingswerkzaamheden reeds begonnen. De grootste verandering vindt plaats in de Arie Luyendijk-bocht voor het rechte stuk. Hier wordt een flinke hellingshoek gecreëerd zodat de bolides met hoge snelheid en open DRS richting start-finish en de eerste bocht kunnen blazen. Zo hoopt men op meer spektakel en inhaalacties.

Erik Weijers, Head of Operations Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix, legde uit hoe het plan ontstond: “Eigenlijk gaan we terug naar januari 2017, toen voor het eerst mensen van het Formula One Management (FOM) de faciliteiten en het circuit kwamen bekijken. Ze waren enorm gecharmeerd van het ‘old school’ circuit. We gaven wel aan dat er weinig veranderd kon worden aan de baan. Je kunt het rechte stuk niet zomaar tweehonderd meter langer maken. Vervolgens zijn we met de technische mensen van het FOM gaan kijken hoe we Zandvoort ‘sexy’ konden maken en geschikt om in te halen. Het eerste idee was om bocht 13 scherper te maken of een chicane in te leggen om de snelheid eruit te halen, zodat de rijders vol konden accelereren naar de eerste bocht en de DRS vroeg open kon.”

Whiting aan basis van idee kombocht

De simulatie van het FOM leverde echter niet het gewenste resultaat op, waardoor er twijfel bleef over de juiste invulling. In september 2018 bracht Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting een bezoek aan het circuit. “Ook hij was erg enthousiast van de vorm van het circuit, de grindbakken en de korte pitstraat”, aldus Weijers. “Bij de Luyendijk-bocht stelde hij voor om een vangrail direct aan de baan te zetten. Dat verkleint de impact als je van de baan schiet: hoe verder van de baan, hoe groter de hoek en de impact. Een dag na het bezoek kwamen we er op kantoor op terug en zeiden we: waarom doen we geen banking? Dat sluit ook mooi aan bij naamgever Arie, gezien zijn roots in Amerika. Dat idee hebben we bij het FOM neergelegd. Ook zij waren enthousiast en zo is het balletje gaan rollen.”

Toen alle partijen akkoord waren met de ingrijpende verandering, moest het plan nog technisch uitgevoerd worden. Weijers daarover: “We realiseerden ons dat daar specialisten voor nodig waren. Zo zijn we in contact gekomen met Dromo. Zij zijn met ons idee en onze briefing om Zandvoort een old school circuit te houden aan de gang gegaan en dat is bijzonder goed gelukt.”

Foto's: De verbouwing van Circuit Zandvoort