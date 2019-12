Honda verontschuldigt zich voor motorprobleem in Abu Dhabi

Max Verstappen besloot net als Lewis Hamilton tijdens de GP van Abu Dhabi voor een enkele pitstop te gaan, waarmee hij een voordeel had ten opzichte van de Ferrari's die aan het begin van de race een grote bedreiging vormden. Helaas voor hem ontstonden er alleen problemen nadat hij de pitstraat was ingereden. Hij klaagde via de boordradio over een probleem met de gasrespons van zijn motor.

Ondanks dat haalde hij Charles Leclerc in en veroverde hij zodoende de tweede plaats, maar tijdens de race was er weinig aan het technische probleem te doen en voor Verstappen een kwestie van volhouden tot de finishvlag. Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda F1, vertelde aan Motorsport.com dat een eerste analyse uitwees dat een elektronisch probleem lag. "We probeerden het met iets andere instellingen te verbeteren tijdens de race, na de pitstop. Toen kwam de coureur in moeilijkheden met het geven van gas. Dat spijt ons zeer. Hij leidde qua positie geen groot verlies door het probleem, maar dat had wel gekund. Zoiets hangt maar net af van de situatie in de race. We zouden onze coureurs en teams moeten voorzien van motorprestaties die goed genoeg zijn."

Geen uitvalbeurten door motorpech

Tegelijkertijd is de P2 van Verstappen een mooie afsluiter van een seizoen waarin Red Bull nauwelijks problemen had met de betrouwbaarheid van de motor. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het team nog met een krachtbron van Renault reed, vielen beide wagens geen enkele keer uit tijdens een Grand Prix door een motorprobleem. Maar vier keer finishte er een Red Bull niet en dat had andere oorzaken. In Baku ging de aandrijfas van Gasly kapot, in Hockenheim crashte hij door contact met Albon en in Spa en Japan haalde Verstappen de finish niet door contact met de tegenstander.

Honda sluit het jaar daarnaast af met een negende podiumplek en dus is er genoeg om blij mee te zijn volgens Tanabe. Ondanks het moeizame begin van het seizoen en de vormdip halverwege zijn er ook hoogtepunten en dat maakt de resultaten veelbelovend met het oog op 2020. "We hebben op de zondag geen enkele keer pech gehad waardoor een wagen moest stoppen, wat heel mooi is. Maar ondanks dat is er ruimte voor verbetering. Tijdens de trainingen ging het wel een paar keer mis, dus we moeten zorgen dat we het raceweekend in zijn geheel 'opschonen'", aldus Tanabe.

"Dit was ons eerste jaar in het hybride-tijdperk dat we met twee teams samenwerken. We hebben erg goed met elkaar gecommuniceerd en het gaf ons de kans om een grote stap voorwaarts te zetten. Die progressie is terug te zien in de drie overwinningen met Red Bull en twee podiumplekken met Toro Rosso. Ik wil beide teams bedanken, de mensen die op het circuit werken en iedereen in de fabrieken in Japan, Italië en Engeland, maar ook onze leveranciers. We hebben zelfs steun gekregen van andere afdelingen binnen Honda, dus het hele bedrijf speelde een rol in onze verbeterde prestaties dit jaar. Ik wil ook de fans bedanken die ons steunden. We hebben motivatie geput uit dit jaar, maar we zijn nog niet waar we willen en blijven pushen voor meer."

Met medewerking van Scott Mitchell